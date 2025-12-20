Demoledor nocaut de Gabino Silva a Willy Banks en Párense de Manos 3: lo mandó a la lona
El estadounidense fue uno de los personajes más curiosos del evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, pero terminó besando la lona.
La tercera edición de Párense de Manos en el estadio Tomás Adolfo Ducó tenía todas las miradas puestas en el estadounidense William "Willy" Banks, quien pese a presentarse como uno de los personajes más particulares del evento, cayó por nocaut con Gabino Silva.
El artista y comediante neoyorquino de 28 años se midió frente a Gabino Silva en un combate que trasciende lo deportivo para convertirse en un evento cultural de ribetes surrealistas.
Organizado por Luquitas Rodríguez y su equipo de Paren la Mano, el show en la cancha de Huracán sirvió como escenario para que Banks consolide su estatus de figura de culto en Argentina.
Pese a volverse viral por una entrada desopilante, el neoyorquino se mostró desordenado y sin restos sobre el cuadrilátero, por lo que Silva lo mandó a la lona en el nocaut más demoledor de la edición.
Quién es Willy Banks
Su trayectoria parece haber sido escrita por un guionista de ciencia ficción, comenzando por su irrupción en los titulares globales tras ejecutar una maniobra financiera que le valió el apodo de "el Robin Hood de la Web 3.0". Banks creó una criptomoneda ficticia con la que amasó una fortuna, pero en un giro inesperado, donó la totalidad de los fondos a Palestina como un manifiesto de odio hacia el sistema de divisas digitales.
La controversia escaló cuando, tras ser capturado y encarcelado por este fraude solidario, logró fugarse de prisión aprovechando un motín. Lejos de mantener un perfil bajo, Banks documentó cada paso de su escape en redes sociales, compartiendo grabaciones con otros reclusos y mofándose abiertamente de la policía de Estados Unidos.
Esta mezcla de rebeldía y exposición digital lo trajo hasta las pantallas de Vorterix, donde su mitología personal terminó de explotar ante el público local.
Uno de los pilares de su enigmático perfil es su relato sobre "Car World", un planeta donde asegura haber permanecido raptado durante una década. Según su testimonio, aquel mundo está habitado por humanos de tres manos y seres extraños, y su presencia en la Tierra responde a la búsqueda del ente que lo mantuvo cautivo en esa realidad paralela.
Esta narrativa, que fusiona la performance artística con el delirio creativo, es la que lo posiciona hoy como el competidor más impredecible de la jornada.
