Coty Romero cayó en Párense de Manos 3 y estallaron los memes: "¿Y si prueba cantando?"
La exparticipante de Gran Hermano perdió su pelea ante Carito Müller y las redes sociales no la perdonaron. En cambio, hay otros que lamentaron su derrota.
Coty Romero debutó este sábado en Párense de Manos 3 y cayó ante Carito Müller, despertando todo tipo de comentarios en redes sociales. En un combate que se definió por decisión unánime de los jurados, la correntina dio qué hablar, volviéndose viral en X.
Sin dudas, ésta fue una de las peleas más intensas y esperadas de la noche en el estadio de Huracán, ya que ambas llegaron con una preparación física muy exigente. A pesar de la derrota, Coty dio batalla durante los rounds, pero la victoria finalmente quedó en manos de su oponente, quien se mostró más sólida en los intercambios.
Como era de esperarse, esta lucha trascendió y generó todo tipo de memes de los seguidores del evento: algunos burlaron a la exparticipante de Gran Hermano, mientras que otros lamentaron su derrota. Mirá.
Los memes tras la derrota de Coty Romero en Párense de Manos 3
Párense de Manos, el evento que nadie quiere perderse
El fenómeno de Párense de Manos surgió como una adaptación argentina de La Velada del Año (el exitoso evento del streamer español Ibai Llanos), pero con una impronta profundamente local, "terrenal" y vinculada a la cultura del streaming de Buenos Aires.
La idea nació dentro de "Paren La Mano", el programa de radio y streaming en Vorterix conducido por Lucas "Luquitas" Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca. Tras el éxito masivo de las veladas en España, Luquitas —quien ya era una figura central de la comunidad digital en Argentina— decidió que era momento de trasladar ese formato al "estilo criollo".
Aunque Luquitas es la cara y el cerebro creativo, Coscu (Martín Pérez Disalvo) fue un motor fundamental en el inicio. Después de pelear y ganar en La Velada del Año 3 en España ante 3.3 millones de personas, Coscu regresó con la intención de fomentar el boxeo de streamers en Argentina, colaborando activamente en los primeros anuncios y la convocatoria.
Lo que empezó como una charla de amigos en el estudio se materializó el 21 de diciembre de 2023 en el mítico Luna Park. Elegir el "Templo del Boxeo" argentino no fue casualidad: buscaban validar el evento no solo como un show de internet, sino como parte de la rica historia pugilística del país.
A diferencia del evento de Ibai, que es más "glamoroso" y de escala global, Párense de Manos se destaca por su humor interno y la cercanía. Los participantes suelen ser amigos o conocidos del ecosistema del streaming local (como Roberto Galati, Grego Rossello o figuras como el Turco García), lo que genera una narrativa de "pelea de barrio" con producción de primer nivel.
