Pepi Staropoli dio el batacazo y le ganó a Maravilla Martínez en Párense de Manos 3
El evento de boxeo que organiza Luquitas Rodríguez tuvo una exhibición de profesionales, donde hubo batacazo.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, tuvo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, una pelea estelar en la que Pepi Staropoli venció a Maravilla Martínez en fallo dividido.
En el único enfrentamiento de la velada sin cascos de protección, y que tuvo a Walter Nelson como relator, Pepi hizo valer su juventud y su físico y se impuso en un entretenido combate al mítico Martínez, que volvió a subirse al ring con sus 50 años.
De esta manera, y por decisión dividida, el luchador de MMA venció al excampeón mundial en un estadio Ducó que vivió una gran exhibición.
Maravilla ya había participado en la pasada edición de Párense de Manos, donde venció con claridad a Pablo Migliore en lo que era su regreso al cuadrilátero.
Cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
