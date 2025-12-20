Goncho Banzas noqueó a Grego Rossello en Párense de Manos 3
El humorista, que le había ganado a Roberto Galati en la primera edición del evento de boxeo, esta vez sucumbió ante el debutante.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y en uno de los duelos más esperados, Gonzalo "Goncho" Banzas noqueó a Grego Rossello en el primer round.
No era un combate más, ya que en un primer momento iba a tratarse de la revancha de la primera edición entre Grego y Roberto Galati, que lo tuvo al primero como vencedor, pese a que el integrante de Paren La Mano era el favorito del público.
Como Rober se bajó, cedió su lugar a Goncho, que se presentaba en Párense de Manos 3 como un "novato" en el boxeo amateur, ante el humorista que ya venía con un pesado antecedente encima.
Sin embargo, y pese a un buen arranque de Grego, Banzas, que ingresó al evento nada menos que con Duki como acompañante, lo noqueó en el cierre del primer round para quedarse con la octava pelea de la noche. Tras una serie de goles, el árbitro decidió terminarlo y darle el técnico a Goncho.
Cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
