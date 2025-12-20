Goncho Banzas noqueó a Grego Rossello en Párense de Manos 3

La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y en uno de los duelos más esperados, Gonzalo "Goncho" Banzas noqueó a Grego Rossello en el primer round.