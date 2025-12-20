Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi: qué le pasó

Actualmente, a sus 72 años, cumple arresto domiciliario en su residencia de la calle San José 1111 tras el fallo de la causa "Vialidad".

Su régimen de detención, monitoreado por tobillera electrónica, incluye restricciones en sus visitas y horarios de reunión, aunque recientemente la Justicia le concedió un permiso especial para acceder a la terraza del edificio por lapsos de dos horas.

Nota en desarrollo.-