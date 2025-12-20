Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi: qué le pasó
La decisión de sus médicos tuvo que ver con dolores abdominales que conllevan un tiempo de diagnóstico y evaluación.
La noticia sobre la salud de Cristina Kirchner llegó en horas de la tarde de este sábado, cuando Rosario Ayerdi informó en "Fuera de Agenda" (C5N) que la expresidenta debió ser trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi por fuertes dolores abdominales.
Al examinarla, los médicos decidieron que lo mejor era internar a la exmandataria, con el fin de realizar un correcto diagnóstico y evaluación de su estado.
No obstante, la periodista también reveló que la familia y el entorno de Cristina se encuentran tranquilos y desean también llevar tranquilidad a los seguidores de la máxima referente del peronismo, en tanto que se trata, aparentemente, de un inconveniente de salud de baja complejidad.
La expresidenta Cristina Kirchner suele recurrir al Sanatorio Otamendi ante cualquier complicación de salud. En este centro médico fue tratada años atrás por un cuadro de divertículos y, más recientemente, en 2021, se sometió allí a una histerectomía para la extirpación quirúrgica de su útero.
El historial quirúrgico de la exmandataria incluye otras dos operaciones de relevancia: la extracción de un tumor tiroideo en el Hospital Austral en 2012 y la remoción de un hematoma subdural en la Fundación Favaloro en 2013.
Actualmente, a sus 72 años, cumple arresto domiciliario en su residencia de la calle San José 1111 tras el fallo de la causa "Vialidad".
Su régimen de detención, monitoreado por tobillera electrónica, incluye restricciones en sus visitas y horarios de reunión, aunque recientemente la Justicia le concedió un permiso especial para acceder a la terraza del edificio por lapsos de dos horas.
Nota en desarrollo.-
