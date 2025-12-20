Alerta naranja por severas tormentas para este domingo: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo detalló qué zonas del país se verán afectadas por intensas precipitaciones en el cierre del fin de semana. Todos los detalles.
En medio de un fin de semana inestable, tanto para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como para otros sectores del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por tormentas para este domingo que apunta a cinco provincias, mientras que la advertencia amarilla abarca 14 regiones de la Argentina.
En este sentido, el organismo detalló también algunas recomendaciones a tener en cuenta para esta lluviosa jornada.
Alerta naranja por fuertes tormentas para 5 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, una pequeña parte de Santa Fe y casi la totalidad de Corrientes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas de fuerte intensidad para estas zonas. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 13 provincias más por tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Buenos Aires, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y San Luis.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que la zona cordillerana de Neuquén también presenta una alerta amarilla por lluvias.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
