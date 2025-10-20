Denunciaron a Wanda Nara por presunta usurpación de marca con su línea de cosméticos

Wanda Cosmetics le está trayendo problemas a Wanda Nara

Mientras tanto, la marca de Nara también enfrenta dificultades financieras: según informó Fede Flowers en el programa Gossip (Net TV), la mediática cerró su local principal del shopping Abasto. “Personal del lugar confirmó que no estaba pudiendo pagar el alquiler y decidió irse. Fue el primer local que abrió, en diciembre de 2021”, explicó el periodista.

El año pasado ya había bajado la persiana en el Alto Avellaneda, y hoy solo conserva tres puntos de venta en Ushuaia, San Luis y un casino. De este modo, el imperio cosmético de Wanda Nara parece atravesar su momento más complejo: entre la denuncia judicial y los cierres de locales, el futuro de su marca estrella queda rodeado de incertidumbre.