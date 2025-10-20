Denunciaron a Wanda Nara por presunta usurpación de marca con su línea de cosméticos
La empresaria fue acusada por dos comerciantes que aseguran ser los verdaderos titulares del nombre. Reclaman una compensación de 350 mil dólares y el cese inmediato del uso de la marca.
Wanda Nara atraviesa un nuevo conflicto judicial, esta vez vinculado a su emprendimiento de belleza “Wanda Cosmetics”. La empresaria, que combina su rol como conductora televisiva con el manejo de su línea de maquillaje y productos de cuidado facial, fue denunciada por presunta usurpación de marca. Según trascendió, dos emprendedores aseguran que el nombre comercial ya les pertenecía antes del lanzamiento de la firma de la mediática.
El periodista Santiago Sposato reveló en el programa Infama que la denuncia ya fue presentada formalmente y que incluye un pedido de resarcimiento económico. “Él pide un resarcimiento porque dice que se ve perjudicado: cuando quiere entrar a su página, termina siendo direccionado a los productos de Wanda Nara”, detalló el panelista, y agregó que la acusación también podría involucrar a Mauro Icardi, por haber formado parte del emprendimiento en el período en que estaban casados.
Los denunciantes, Diego y Ramiro Rubio, explicaron que intentaron resolver el conflicto por vías legales sin éxito: “Tuvimos varias mediaciones y nunca se presentaron, solo una vez, con la doctora Rosenfeld. Nos sentimos perjudicados porque su fama opacó nuestra marca; muchos de nuestros clientes se fueron con ella”, aseguraron. Además, sostienen que buscan llegar a un acuerdo extrajudicial, aunque no descartan llevar el caso a juicio si no hay una respuesta favorable.
El reclamo económico ronda los 350 mil dólares, suma que los empresarios consideran proporcional al daño comercial y al perjuicio en la reputación de su negocio. A la par, exigen el cese inmediato del uso del nombre “Wanda Cosmetics”.
Wanda Cosmetics le está trayendo problemas a Wanda Nara
Mientras tanto, la marca de Nara también enfrenta dificultades financieras: según informó Fede Flowers en el programa Gossip (Net TV), la mediática cerró su local principal del shopping Abasto. “Personal del lugar confirmó que no estaba pudiendo pagar el alquiler y decidió irse. Fue el primer local que abrió, en diciembre de 2021”, explicó el periodista.
El año pasado ya había bajado la persiana en el Alto Avellaneda, y hoy solo conserva tres puntos de venta en Ushuaia, San Luis y un casino. De este modo, el imperio cosmético de Wanda Nara parece atravesar su momento más complejo: entre la denuncia judicial y los cierres de locales, el futuro de su marca estrella queda rodeado de incertidumbre.
