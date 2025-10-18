El mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández que habría enfurecido a Valentina Cervantes: "Escribime..."
La tensión en MasterChef Celebrity entre la conductora y la influencer es evidente. Ahora se confirmó que sería por Enzo. Los detalles.
Con el comienzo de MasterChef Celebrity (Telefe) una tensión se empezó a hacer evidente entre dos figuras. Se trata de la disputa entre la conductora Wanda Nara y la participante Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández. Aunque el conflicto se mantuvo sutil al aire, los rumores sobre su origen apuntaban directamente al futbolista.
Lo que ha sorprendido a muchos es el supuesto rechazo de la esposa del campeón mundial hacia la empresaria. Esta diferencia se habría manifestado en la competencia culinaria a través de comentarios punzantes, miradas cargadas de tensión y una clara intolerancia que no pasó inadvertida para el público. Ahora, se ha revelado una explicación para este clima de conflicto.
El periodista Santiago Sposato reveló en A la Tarde (América TV) la causa que habría encendido la mecha: un mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández tras coincidir en unas vacaciones.
Sposato fue el encargado de revelar el contenido de la comunicación: "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés'".
Aparentemente, Fernández habría actuado con total fidelidad hacia su pareja. Según la versión del periodista, "Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar", y la propia Valentina Cervantes no fue quien lo descubrió. Sposato aseguró que Enzo "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina".
La tensión preexistente se hizo visible, aunque de forma sutil, durante un intercambio en la primera semana de MasterChef Celebrity que inicialmente pasó desapercibido. En una de las pasadas de Wanda por las cocinas, conductora y participante protagonizaron una conversación sobre el término "botinera", un concepto que ambas conocen muy bien por sus relaciones con futbolistas.
Valentina Cervantes, con una actitud que se describió como natural, abordó el tema directamente: “No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”. Wanda respondió que no, a lo que Cervantes rápidamente repreguntó: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?”. Wanda contestó con firmeza: “Para nada”.
A pesar de que no existe un enfrentamiento declarado, los cruces sutiles y las respuestas con doble filo en el reality culinario dejan entrever que la relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes se encuentra lejos de ser armoniosa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario