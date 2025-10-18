El mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández que habría enfurecido a Valentina Cervantes: "Escribime..."

Aparentemente, Fernández habría actuado con total fidelidad hacia su pareja. Según la versión del periodista, "Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar", y la propia Valentina Cervantes no fue quien lo descubrió. Sposato aseguró que Enzo "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina".

La tensión preexistente se hizo visible, aunque de forma sutil, durante un intercambio en la primera semana de MasterChef Celebrity que inicialmente pasó desapercibido. En una de las pasadas de Wanda por las cocinas, conductora y participante protagonizaron una conversación sobre el término "botinera", un concepto que ambas conocen muy bien por sus relaciones con futbolistas.

Valentina Cervantes, con una actitud que se describió como natural, abordó el tema directamente: “No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”. Wanda respondió que no, a lo que Cervantes rápidamente repreguntó: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?”. Wanda contestó con firmeza: “Para nada”.

A pesar de que no existe un enfrentamiento declarado, los cruces sutiles y las respuestas con doble filo en el reality culinario dejan entrever que la relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes se encuentra lejos de ser armoniosa.