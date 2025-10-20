Tensión, ironías y viejas heridas: otro cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity

El enfrentamiento revivió un viejo conflicto entre ambos, que se remonta a los años en que Ventura -entonces presidente de APTRA- y Wanda mantenían una relación profesional cercana, antes de que una exclusiva periodística los distanciara definitivamente.

Días antes del estreno del reality culinario, Ventura había intentado minimizar la tensión en una entrevista con Catalina Dlugi: “Convivimos bien, pensé que me iba a declarar la guerra. Yo todo lo que me tiran, devuelvo”. Sin embargo, la gala demostró que el pasado no quedó del todo enterrado.

Mientras tanto, la producción de MasterChef Celebrity aprovechó el momento de alta tensión televisiva que dejó memes, reacciones y comentarios encendidos entre los seguidores del reality. Todo indica que el cruce entre Wanda y Ventura será recordado como uno de los momentos más picantes de esta edición.