Wanda Nara lanzó un claro aviso a Maxi López en alusión a MasterChef: "Mejor preparate"
Mientras acompaña a su esposa embarazada en Suiza, el exjugador compartió momentos familiares y culinarios en redes, y su expareja le respondió.
Maxi López regresó a Ginebra, Suiza, para estar junto a su esposa Daniela Christiansson, quien atraviesa el séptimo mes de embarazo y habría enfrentado algunas complicaciones domésticas. Desde allí, el exfutbolista compartió en redes varios momentos familiares junto a su hija Elle, fruto de su actual matrimonio.
En una de las publicaciones, se lo vio cocinando y mostrando su faceta más relajada y hogareña, lejos del deporte y más cerca de los fuegos, una pasión que cultivó tras su paso por MasterChef Celebrity. Mostró hongos comestibles y adelantó que preparaba un plato especial.
La historia no pasó desapercibida para Wanda Nara, quien reposteó la imagen con una contundente frase que encendió especulaciones: “Mejor preparate para volver”. La frase pareció una alusión al reality culinario, pero también podría esconder un mensaje más personal en un contexto familiar complejo y cambiante.
La verdad detrás del conflicto entre Valentina Cervantes y Wanda Nara: "Ella sabe..."
En los últimos días empezó a correr con fuerza el rumor de que Wanda Nara y Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández) no se llevarían nada bien. Y ahora, con nuevos detalles que salieron al aire, la cosa parece calentarse cada vez más.
Todo arrancó cuando Ángel de Brito tiró la bomba en su programa: “Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar y ella dice: 'No soy ninguna b..., calmate'. Es educada, pero tiene carácter", aseguró el conductor, dejando claro que entre ellas no hay buena onda.
Pero lo más picante llegó en Sálvese quien pueda, cuando Ximena Capristo contó al aire una información que dejó a todos helados: “Me llega un mensajito de alguien que conoce mucho a Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández. Y me dice que ella sabe que Wanda le escribía a Enzo”, lanzó, sin filtro.
La reacción de Yanina Latorre no tardó: “¿Qué? ¿Mientras estaba con Mauro Icardi o cuando se estaba separando?”, preguntó con sorpresa. A lo que Capristo agregó, sin entrar en detalles: “No sé la situación ni el momento, pero sí ella sabe muy bien, Valu, que Wanda se mandó varios mensajes con Enzo”.
Desde el panel, Majo Martino no se quedó atrás: “Y yo aceptaría para cobrármela en vivo”, tiró divertida. Yanina, fiel a su estilo, cerró con todo: “Yo me la cobro. Le preguntaría: '¿Por qué le escribías mi marido?'”.
Por ahora, ni Wanda ni Valentina dijeron nada públicamente. Pero con esta data, el enfrentamiento va a encenderse al igual que lo hicieron las hornallas de la cocina más famosa del mundo.
