Wanda Nara lanzó un claro aviso a Maxi López en alusión a MasterChef: "Mejor preparate"

Todo arrancó cuando Ángel de Brito tiró la bomba en su programa: “Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar y ella dice: 'No soy ninguna b..., calmate'. Es educada, pero tiene carácter", aseguró el conductor, dejando claro que entre ellas no hay buena onda.

Pero lo más picante llegó en Sálvese quien pueda, cuando Ximena Capristo contó al aire una información que dejó a todos helados: “Me llega un mensajito de alguien que conoce mucho a Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández. Y me dice que ella sabe que Wanda le escribía a Enzo”, lanzó, sin filtro.

Valu Cervantes y Wanda Nara

La reacción de Yanina Latorre no tardó: “¿Qué? ¿Mientras estaba con Mauro Icardi o cuando se estaba separando?”, preguntó con sorpresa. A lo que Capristo agregó, sin entrar en detalles: “No sé la situación ni el momento, pero sí ella sabe muy bien, Valu, que Wanda se mandó varios mensajes con Enzo”.

Desde el panel, Majo Martino no se quedó atrás: “Y yo aceptaría para cobrármela en vivo”, tiró divertida. Yanina, fiel a su estilo, cerró con todo: “Yo me la cobro. Le preguntaría: '¿Por qué le escribías mi marido?'”.

Por ahora, ni Wanda ni Valentina dijeron nada públicamente. Pero con esta data, el enfrentamiento va a encenderse al igual que lo hicieron las hornallas de la cocina más famosa del mundo.