Wanda Nara festejó el Día de la Madre de forma extravagante con un jurado de MasterChef
Donato de Santis le cocinó a la conductora del reality de Telefe, quien celebró el día de la madre junto a su familia. Los detalles.
Wanda Nara no decepcionó a sus seguidores y compartió en sus redes sociales los detalles de su extravagante celebración del Día de la Madre en Argentina que fue este pasado domingo 19 de octubre. La conductora de MasterChef Celebrity comenzó su día recibiendo un desayuno especial en la cama, que fue llevado por sus hijas menores y su pareja, Martín Migueles. “Día feliz para todas”, escribió en sus redes sociales.
Horas más tarde, la empresaria mostró el escenario de su festejo, una mesa finamente decorada con un estilo campestre italiano, en la que destacaban la abundancia de tomates y el color rojo que hacen referencia a las comidas típicas de Italia.
La celebración central fue un almuerzo que reunió a un selecto grupo de familiares y un invitado de lujo. La familia de Wanda Nara compartió un menú de pastas caseras cocinadas por el mismísimo chef italiano Donato de Santis, uno de los jurados de MasterChef Celebrity.
El almuerzo contó con la presencia de su pareja, Martín Migueles, sus cinco hijos, su madre Nora Colosimo, su hermana Zaira y, por supuesto, la especial invitación de Donato de Santis. El chef preparó distintas variedades de pasta para los asistentes, incluyendo el famoso spaghetti cocinado dentro de una horma de queso.
Los emotivos saludos que le hicieron los hijos de Wanda Nara por el Día de la madre
Los saludos emotivos no se hicieron esperar. Su hijo Benedicto utilizó sus redes para dedicarle un mensaje público a la conductora: “Feliz día de la madre, que este día este lleno de amor, alegría y agradecimiento por todo lo que haces ¡Te mereces lo mejor, te amo!”.
Para cerrar las celebraciones por su día, la mediática compartió una imagen con los hombres de su familia, poniendo un broche final al extravagante festejo del Día de la Madre.
