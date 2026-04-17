Desafío Atenea llega a OLGA: así es la competencia universitaria que conducirá Iván de Pineda

Detrás del proyecto está Iván de Pineda, quien además forma parte de Kocawa junto a Deby Cosovschi, la productora responsable de éxitos como Pasapalabra y Bake Off Argentina. Sobre el lanzamiento, el conductor expresó: “Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participan”.