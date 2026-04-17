Desafío Atenea llega a OLGA: así es la competencia universitaria que conducirá Iván de Pineda
Con más de 9.000 inscriptos de todo el país, Desafío Atenea se estrena en OLGA con un formato que mezcla inteligencia, estrategia y trabajo en equipo.
Este jueves 23 de abril a las 18:30, OLGA estrenará junto a la productora Kocawa “Desafío Atenea”, una nueva competencia que pone a prueba la inteligencia, la creatividad y la capacidad de juego en un formato pensado para el público joven.
La propuesta llega con números que ya llaman la atención: más de 9.000 estudiantes universitarios de todo el país se anotaron para participar, aunque solo 60 equipos lograron superar el proceso de selección y serán parte de esta primera edición.
Los participantes representan a más de 25 universidades públicas y privadas, y tienen perfiles muy diversos. Desde Medicina e Ingeniería hasta Derecho, Ciencia de Datos y Actuación, los equipos estarán integrados por jóvenes desde los 18 años que deberán combinar conocimientos, estrategia y rapidez para avanzar en la competencia.
El formato plantea equipos de tres integrantes de una misma universidad —aunque no necesariamente de la misma carrera—, lo que obliga a complementar habilidades para resolver desafíos y sostenerse en carrera hasta llegar al premio final.
Detrás del proyecto está Iván de Pineda, quien además forma parte de Kocawa junto a Deby Cosovschi, la productora responsable de éxitos como Pasapalabra y Bake Off Argentina. Sobre el lanzamiento, el conductor expresó: “Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participan”.
“Desafío Atenea” tendrá seis episodios que se podrán ver On Demand a través del canal de YouTube de OLGA, con estrenos semanales todos los jueves a las 18:30. Con una combinación de conocimiento, competencia y dinámica de juego, el ciclo busca instalarse como una propuesta distinta dentro del streaming local y captar la atención de una generación que consume contenido a otro ritmo.
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