Las contradicciones que detectaron en el relato de Nahir Galarza tras su entrevista en OLGA

“En la entrevista con Mariana Fabbiani, ella le pregunta si es que estaba a los gritos y todo mal, no pensaba tirarse de la moto, y ella dice: ‘No, no, no pensaba en tirarme de la moto’. Y acá, en un momento de la entrevista, ella dice: ‘Sí sí, yo pensé en tirarme de la moto'. Ahí ves las contradicciones de como ella arma el relato, de cómo pasa el tiempo”, sostuvo.

Fernanda Iglesias, en tanto, eligió enfocarse en la dinámica del reportaje y destacó el desempeño de los entrevistadores. “Me parece excelente la forma en que Nati Jota y Paulo Kablan hacen la entrevista. Sobre todo Nati que le deja la respuesta servida, Nati para mí es mucho mejor que Paulo. Nati era como más directa con las preguntas. Ella estaba dispuesta a hablar, la da porque tiene alguna intención de decir que le parece que su condena no es justa", opinó.

"Preferiría que no...": la fuerte confesión de Nahir Galarza desde la cárcel "Preferiría que no...": la fuerte confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

La entrevista completa fue publicada por OLGA en YouTube luego de que su estreno fuera postergado. Inicialmente estaba previsto que saliera al aire el 2 de junio, pero la señal decidió retrasar su difusión debido al impacto social que provocó el femicidio de Agostina Vega.

Antes del lanzamiento, las redes oficiales del canal habían anticipado el contenido con un mensaje que despertó una enorme expectativa: “Nahir Galarza habla por primera vez tras su condena firme a prisión perpetua. Nati Jota y Paulo Kablan la entrevistan desde la cárcel de Paraná, a casi nueve años del asesinato de Fernando Pastorizzo”.

El primer adelanto, de apenas unos segundos, fue suficiente para generar una fuerte controversia. Allí, Galarza reconoció haber efectuado los disparos con el arma reglamentaria de su padre y pronunció una frase que rápidamente se viralizó: “No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”.

Desde entonces, la entrevista quedó en el centro de la discusión pública, con opiniones enfrentadas tanto sobre las declaraciones de Nahir como sobre la decisión de darle voz en un formato de estas características.