Desakta2 y Uriel Lozano sorprenden con el lanzamiento de "Quédate con él"

Desde su debut en octubre de 2021 en Rosario Chateau (Córdoba), Desakta2 no paró de crecer. Con presentaciones en Plaza de la Música, Forja Eventos y festivales como Cosquín Cuarteto, Villa María y Jesús María —además de múltiples sold out— la banda dio un paso histórico en 2025 con su primer Teatro Gran Rex agotado. Hoy superan los 2 millones de oyentes en Spotify y su expansión ya es una realidad en todo el país.

“Quédate con él” confirma el gran momento del grupo: picardía, baile, emoción y un estribillo listo para convertirse en himno de pista.