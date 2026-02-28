Desakta2 y Uriel Lozano sorprenden con el lanzamiento de "Quédate con él"
Los artistas se juntaron para un nuevo single, que promete conquistar el corazón de la gente.
Desakta2 no frena. La banda cordobesa que viene marcando el pulso del nuevo cuarteto argentino vuelve a subir la apuesta con “Quédate con él”, su nuevo single junto a Uriel Lozano, ya disponible en todas las plataformas digitales.
Con el ADN bien cordobés y una identidad cada vez más consolidada a nivel nacional, Joaquín Martín y Fernando Olmedo apuestan a un cuarteto filoso, bailable y directo al corazón. “Quédate con él” combina desamor, orgullo y esa ironía tan característica del género: cuando duele… se canta, se baila y se grita.
La canción tiene todo lo que un hit de cuarteto necesita: el pianito bien al frente marcando el pulso inconfundible del cuarteto, teclados encendidos que empujan la energía y un clima de fiesta que se contagia desde el primer acorde. “Quédate con él” se canta a los gritos, se baila con actitud y convierte el despecho en pura potencia arriba del escenario y abajo también.
La participación de Uriel Lozano le aporta una cuota extra de intensidad y corazón a una historia que juega con una verdad que incomoda y la certeza de un amor que no se apaga tan fácil. Dos estilos que se potencian y se amalgaman de forma natural, llevando el tema a otro nivel.
El videoclip fue grabado en vivo en La Sala del Rey de Córdoba, capturando la energía real del show y el vínculo explosivo que Desakta2 mantiene con su público. Sin artificios: luces, banda, gente cantando a los gritos y la vibra auténtica de una noche cuartetera.
Desde su debut en octubre de 2021 en Rosario Chateau (Córdoba), Desakta2 no paró de crecer. Con presentaciones en Plaza de la Música, Forja Eventos y festivales como Cosquín Cuarteto, Villa María y Jesús María —además de múltiples sold out— la banda dio un paso histórico en 2025 con su primer Teatro Gran Rex agotado. Hoy superan los 2 millones de oyentes en Spotify y su expansión ya es una realidad en todo el país.
“Quédate con él” confirma el gran momento del grupo: picardía, baile, emoción y un estribillo listo para convertirse en himno de pista.
