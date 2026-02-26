Ahyre llega al Latir Festival de Bogotá y prepara nuevo disco
El grupo salteño se presentará el 28 de marzo en Colombia mientras avanza en una nueva etapa creativa y consolida su proyección internacional.
Ahyre, una de las propuestas más destacadas del folclore argentino actual, continúa expandiendo su alcance fuera del país y confirmó su participación en el Latir Festival, que se realizará el sábado 28 de marzo en Bogotá, Colombia, en el marco de su crecimiento regional.
El grupo nació en salta en 2019 y está integrado por Juan José “colo” Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando “pony” Mónico y Federico Maldonado, con la colaboración de Guido Bertini en percusión y batería. su identidad musical combina la raíz del folclore latinoamericano con una mirada contemporánea, sumando arreglos vocales característicos, instrumentación tradicional y sonoridades actuales.
Desde su debut discográfico en 2020 con el álbum Ahyre, la banda construyó una trayectoria en ascenso que le valió el premio gardel al mejor álbum grupo de folclore. Luego presentó Ahyre en concierto en 2021 y en 2023 lanzó Eco, trabajo con el que reafirmó su identidad artística y obtuvo nuevamente el Gardel en 2024 en la misma categoría.
Entre los momentos más relevantes de su carrera figuran su consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña Del Mar 2024, donde representaron al país en la competencia folclórica y ganaron dos gaviotas de plata —mejor canción y mejor intérprete— con el tema “la luna”.
Durante 2024 protagonizaron un multitudinario concierto en el estadio Delmi y en 2025 concretaron su debut en el teatro Gran Rex, consolidando su posicionamiento nacional.
Ese mismo año publicaron un álbum en vivo registrado en el histórico show realizado en Salta, material que refleja la potencia escénica del grupo y la conexión con su público. El disco incluye colaboraciones de referentes del género como Soledad Pastorutti, Jorge Rojas y Raly Barrionuevo en una versión conjunta de “la luna”, una de las canciones más representativas de su repertorio reciente.
La presentación en Bogotá marcará un nuevo paso en su expansión por Latinoamérica y reforzará la proyección regional de su propuesta artística.
Actualmente, la banda trabaja en su próximo material discográfico, una etapa que buscará profundizar su identidad sonora y seguir ampliando los límites del folclore contemporáneo, mientras mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales y una convocatoria en constante crecimiento.
