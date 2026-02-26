Ahyre llega al Latir Festival de Bogotá y prepara nuevo disco

Ese mismo año publicaron un álbum en vivo registrado en el histórico show realizado en Salta, material que refleja la potencia escénica del grupo y la conexión con su público. El disco incluye colaboraciones de referentes del género como Soledad Pastorutti, Jorge Rojas y Raly Barrionuevo en una versión conjunta de “la luna”, una de las canciones más representativas de su repertorio reciente.

Embed - AHYRE ft. SOLEDAD - LA NOCHE SIN TI (EN VIVO ESTADIO DELMI)

La presentación en Bogotá marcará un nuevo paso en su expansión por Latinoamérica y reforzará la proyección regional de su propuesta artística.

Actualmente, la banda trabaja en su próximo material discográfico, una etapa que buscará profundizar su identidad sonora y seguir ampliando los límites del folclore contemporáneo, mientras mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales y una convocatoria en constante crecimiento.