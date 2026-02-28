Pablo Alborán presenta su single: "Algo de mi"

Pablo Alborán sorprendió a sus fans y lanzó "Algo de mí", su nuevo single. Con este lanzamiento, el malagueño abre una nueva etapa sonora marcada por la energía y la celebración. Esta canción es una de las composiciones más vitalistas y pegadizas de su repertorio reciente: un tema Pop, impulsado por una producción vibrante y un estribillo demoledor que promete convertirse en uno de los momentos más coreados de su directo.