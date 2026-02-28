Roze se juntó con Agustín Bernasconi y lanzaron "Prefiero"
Los artistas se unieron para presentar una cumbia romántica atravesada por el desvelo, el rencor y un amor imposible.
ROZE, el dúo que continúa marcando el pulso de la nueva cumbia argentina, estrena una colaboración muy esperada junto a Agus Bernasconi, una de las voces más sensibles y destacadas de la escena actual. El lanzamiento llega en un momento trascendental para ambos artistas: ROZE viene de abrir dos shows de Chayanne en el Movistar Arena, preparándose para el tercero en la ciudad de Córdoba y reafirmando su presente arrollador en la música nacional; mientras Bernasconi se encuentra transitando una etapa artística renovada, donde explora nuevos sonidos y desafíos desde un lugar más personal.
“PREFIERO” fusiona la esencia romántica y melódica de ROZE con la interpretación emotiva de Agus Bernasconi. La canción narra la imposibilidad de olvidar a alguien que ya no está, entre salidas nocturnas, noches de insomnio y recuerdos que regresan incluso cuando uno intenta escapar de ellos.
Su letra captura ese vaivén emocional con una frase que define el espíritu del tema: “Prefiero salir por la noche a quedarme durmiendo, porque si no salgo y me duermo de nuevo, te sueño”. La voz dulce y confesional de Agus aporta un matiz distintivo, potenciando la carga emocional del track y convirtiéndolo en un refugio para quienes aman aun cuando duele.
Este lanzamiento encuentra a ROZE en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Durante 2025 dominaron el Top 50 de Spotify Argentina con más de 36 semanas consecutivas en el #1 y llevaron “Tu jardín con enanitos” al Top Global Viral, un hito para la nueva cumbia argentina. También presentaron colaboraciones fundamentales como “Esperando por ti” junto a Abel Pintos, que será parte de su repertorio en su próxima gira nacional: que incluye Córdoba (Quality Lab), Santa Fé (Hub) y el Teatro Ópera el 24 de octubre.
“PREFIERO” funciona como el punto de encuentro perfecto entre dos mundos que dialogan desde la emoción: el ADN romántico de ROZE y la calidez vocal de Agus Bernasconi. Una canción que captura el sentimiento de extrañar, de intentar olvidar sin éxito y de volver una y otra vez a un amor que persiste incluso cuando ya no debería. El track será parte del disco debut de ROZE: “Tu vecino nos conoce”.
El videoclip, dirigido por Ezequiel Llanos, mantiene la estética vibrante del disco y fue filmado en el barrio de La Boca, con colores intensos y energía contagiosa que acompañan la narrativa emocional del tema.
