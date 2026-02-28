Roze se juntó con Agustín Bernasconi y lanzaron "Prefiero"

ROZE, el dúo que continúa marcando el pulso de la nueva cumbia argentina, estrena una colaboración muy esperada junto a Agus Bernasconi, una de las voces más sensibles y destacadas de la escena actual. El lanzamiento llega en un momento trascendental para ambos artistas: ROZE viene de abrir dos shows de Chayanne en el Movistar Arena, preparándose para el tercero en la ciudad de Córdoba y reafirmando su presente arrollador en la música nacional; mientras Bernasconi se encuentra transitando una etapa artística renovada, donde explora nuevos sonidos y desafíos desde un lugar más personal.