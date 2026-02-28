Furor por Morat en Buenos Aires: anunciaron una quinta fecha

Cuenta con cuatro álbumes de estudio y un EP: Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios (2016), Balas Perdidas (2018), ¿A Dónde Vamos? (2021), Si Ayer Fuera Hoy (2022) y Antes De Que Amanezca (2023). En 2024 realizaron la histórica gira “Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca”, con 24 estadios en 14 países y más de 1 millón de asistentes.

En 2025 debutaron en el Festival de Viña del Mar, donde recibieron las Gaviotas de Plata y de Oro. La banda acumula 20 billones de streams, convirtiéndose en la primera banda de pop en español en Spotify Global, además de 2 Discos de Diamante y 55 de Platino.