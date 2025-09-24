Descubren a un conocido actor de Nickelodeon en situación de calle
Tyler Chase fue encontrado por una internauta viviendo en situación de calle, lo filmó y comenzaron una colecta para ayudarlo. Los detalles.
Una publicación en TikTok ha generado una gran preocupación entre los fanáticos de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned. El actor Tyler Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly, fue hallado en situación de calle en un video que se hizo viral.
En el video de apenas siete segundos, se ve a Chase, de 36 años, con un aspecto descuidado. "Hola, mi nombre es Tyler Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación", se le escucha decir. Algo que, sin dudas, causó intriga y desesperación en los usuarios que crecieron con las series en las que participó durante su niñez.
La campaña de recaudación de fondos y el pedido de ayuda para Tyler Chase
Después de que el video se hiciera viral, muchos internautas preguntaron cómo podían ayudar al actor que tantos éxitos protagonizó en su niñez. Es por eso que la usuaria que grabó el video, 'lethallalli', creó una campaña de recaudación de fondos en el sitio GoFundMe para que los internautas puedan contribuir a la causa.
Sin embargo, tras hablar con la madre de Chase, la autora del video informó que su hijo no necesita dinero, sino atención médica, ya que no sabe cómo manejar sus finanzas. Por esa razón, decidió cerrar la campaña y entregarle el dinero a su madre para que abriera una cuenta a nombre de su hijo.
La carrera de Tyler Chase por la que fue reconocido
Chase tuvo una corta carrera en el mundo del cine y la televisión. Alcanzó la fama con la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, donde apareció en 33 capítulos. También tuvo participaciones en la serie Todo el mundo odia a Chris, en el cortometraje Confessions of a Late Bloomer, en la película Por los buenos tiempos y en el videojuego L.A. Noire.
