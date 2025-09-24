Descubren a un conocido actor de Nickelodeon en situación de calle

Sin embargo, tras hablar con la madre de Chase, la autora del video informó que su hijo no necesita dinero, sino atención médica, ya que no sabe cómo manejar sus finanzas. Por esa razón, decidió cerrar la campaña y entregarle el dinero a su madre para que abriera una cuenta a nombre de su hijo.

Tyler Chase

La carrera de Tyler Chase por la que fue reconocido

Chase tuvo una corta carrera en el mundo del cine y la televisión. Alcanzó la fama con la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, donde apareció en 33 capítulos. También tuvo participaciones en la serie Todo el mundo odia a Chris, en el cortometraje Confessions of a Late Bloomer, en la película Por los buenos tiempos y en el videojuego L.A. Noire.