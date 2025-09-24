Amiga de Pampita dio detalles del robo que sufrió la modelo: qué reveló
Angie Balbiani, íntima amiga de la modelo, confirmó que puede ser que los hayan vendido y revelado que no estaban en su hogar. Los detalles.
Después del robo en la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, una de sus amigas reveló que la policía está investigando el caso. La amiga, que no fue identificada, sugirió que la conductora de televisión pudo haber sido "vendida".
La amiga de Pampita reveló que este no es el primer intento de robo. "Ella estaba de viaje en España pero esta no es la primera vez que intentan entrar", dijo. "La casa de Caro está en Barrio Parque y la parte de atrás da a las vías”.
La falta de seguridad en la zona
La panelista Angie Balbiani dio más detalles sobre la zona donde vive Pampita. "Al final de la calle, a la derecha, hay una obra en construcción muy grande que le da acceso a un montón de gente ajena al barrio”, explicó. Balbiani también destacó la falta de seguridad en la zona y sugirió que los ladrones sabían que la casa estaba vacía. “Claramente, no hay nadie vigilando en esa zona, yo creo que sabían perfectamente que no estaban", afirmó. La panelista también dijo que la policía le pidió a Pampita que no diera información sobre el robo.
El silencio de Pampita ante los medios
Pampita ha sido muy discreta con la prensa y ha evitado dar detalles sobre la investigación. "No puedo dar datos de nada y me pidieron por favor que no dé. Está toda la información pero no la puedo dar porque puede jugar en contra si doy datos", remarcó.
