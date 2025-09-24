Amiga de Pampita dio detalles del robo que sufrió la modelo: qué reveló

La falta de seguridad en la zona

La panelista Angie Balbiani dio más detalles sobre la zona donde vive Pampita. "Al final de la calle, a la derecha, hay una obra en construcción muy grande que le da acceso a un montón de gente ajena al barrio”, explicó. Balbiani también destacó la falta de seguridad en la zona y sugirió que los ladrones sabían que la casa estaba vacía. “Claramente, no hay nadie vigilando en esa zona, yo creo que sabían perfectamente que no estaban", afirmó. La panelista también dijo que la policía le pidió a Pampita que no diera información sobre el robo.