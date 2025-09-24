Desesperado posteo de Camilota por Thiago Medina: "Necesitamos un milagro"
El ex GH se encuentra internado hace más de una semana en un estado delicado. En las últimas horas, la familia recibió un llamado que alertó a todos.
El estado de salud de Thiago Medina ha generado una gran preocupación. El exparticipante de Gran Hermano, de 22 años, se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, provincia de Buenos Aires, tras un grave accidente en moto ocurrido hace casi dos semanas.
La situación del joven es muy delicada, ya que los médicos, ante severas complicaciones pulmonares, decidieron colocarlo en posición decúbito prono, una medida que se reserva para los casos más críticos. Frente a este panorama, su hermana Camila Deniz, conocida como "Camilota", hizo un desgarrador pedido público de oración a través de sus redes sociales. "Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, se los ruego de corazón", expresó entre lágrimas.
Desde el accidente, Thiago ha sido sometido a varias cirugías de urgencia, incluyendo la extirpación de su bazo y la reparación de su parrilla costal. Sin embargo, en las últimas 48 horas su cuadro se ha complicado debido a una atelectasia, que es el colapso parcial de los pulmones, y un episodio de injuria pulmonar.
El último parte médico indica que el paciente cursa una injuria pulmonar bajo tratamiento con antibióticos, sin la necesidad de drogas para mantener la presión arterial. La atelectasia se resolvió con la ayuda de kinesiología. No obstante, el pronóstico sigue siendo reservado, y los médicos no descartan nuevas intervenciones.
Camilota, que se ha convertido en la voz de la familia, explicó a través de un video que los médicos les informaron que los pulmones de su hermano no estaban saturando bien, lo que llevó a la decisión de colocarlo boca abajo. Ella insistió en la necesidad de apoyo espiritual, afirmando que su familia "cree en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones".
El pedido de Camilota ha provocado una ola de empatía y solidaridad en las redes sociales. Cientos de seguidores, amigos y figuras públicas se han sumado a la cadena de oración y han enviado mensajes de aliento. Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, también se ha unido al pedido, destacando la importancia de la fe y la unión en este momento.
La familia ha pedido respeto por su intimidad y se mantiene concentrada en la recuperación del joven, mientras la comunidad digital continúa acompañándolos con esperanza y solidaridad.
