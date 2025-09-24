Desesperado posteo de Camilota por Thiago Medina: "Necesitamos un milagro"

Camilota, que se ha convertido en la voz de la familia, explicó a través de un video que los médicos les informaron que los pulmones de su hermano no estaban saturando bien, lo que llevó a la decisión de colocarlo boca abajo. Ella insistió en la necesidad de apoyo espiritual, afirmando que su familia "cree en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones".

El pedido de Camilota ha provocado una ola de empatía y solidaridad en las redes sociales. Cientos de seguidores, amigos y figuras públicas se han sumado a la cadena de oración y han enviado mensajes de aliento. Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, también se ha unido al pedido, destacando la importancia de la fe y la unión en este momento.

Thiago Medina

La familia ha pedido respeto por su intimidad y se mantiene concentrada en la recuperación del joven, mientras la comunidad digital continúa acompañándolos con esperanza y solidaridad.