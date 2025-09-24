Andy Kusnetzoff habló de las críticas que recibió por llorar en vivo: "Yo no actúo"

Acto seguido, la cronista no dudó y preguntó sobre los gestos de Mario Pergolini. El conductor fue escueto: "Todos lo conocemos. No tengo idea, ya lo conocés. No lo vi", respondió.

"Creo que la gente que está en vivo comunica cosas y le pasan cosas. No sé, ahora, de golpe, parece que está mal tener empatía con la gente que necesita algo. ¿Hay que pedir disculpas por eso? A mí no me parece que sea así. En todo caso, habrá que pedir disculpas por otra cosa. Pero la verdad, a mí me gusta hacer un programa real y hablar, ser honesto, ser auténtico. Si a los demás no les cabe o quieren usarlo para otra cosa o se burlan de eso, no es mi problema", cerró Andy.