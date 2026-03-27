Detuvieron al hermano de Eugenia Ruiz, ex Gran Hermano, por violencia de género

Asimismo, indicó que el caso ya se encuentra en manos de la Justicia y que ambas partes prestaron declaración. Según lo publicado, la denuncia incluiría elementos de extrema gravedad: “Ambos ya prestaron declaración, pero la denuncia de la conviviente con detalles escalofriantes como privación ilegítima de la libertad, abuso de sustancias, golpes y sometimiento en el departamento del cuarto piso que compartían, hizo que Lara Silvetti Crespin Nassif judicializara su situación”.