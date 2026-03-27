Detuvieron al hermano de Eugenia Ruiz, ex Gran Hermano, por violencia de género
Fede Flowers difundió en sus redes datos impactantes sobre la detención del hermano de la panelista, tras fuertes denuncias.
Un hecho de gran gravedad puso en el centro de la escena al entorno de Eugenia Ruiz y generó fuerte repercusión tanto en el ambiente mediático como en redes. De acuerdo a lo difundido por Fede Flowers, el hermano de la exjugadora de Gran Hermano fue detenido recientemente en Santiago del Estero.
El periodista compartió la información a través de sus plataformas con un mensaje directo: “Gran escándalo y dolor rodea a Eugenia Ruiz de Gran Hermano. Hace unas horas detuvieron a su hermano Fernando Ruiz en Santiago del Estero por violencia de género”, informó.
En ese mismo sentido, amplió los detalles sobre la situación judicial: “El abogado de 50 años fue detenido y acusado de ejercer violencia psicológica, física y sexual contra su pareja de 22 años”, agregó.
Asimismo, indicó que el caso ya se encuentra en manos de la Justicia y que ambas partes prestaron declaración. Según lo publicado, la denuncia incluiría elementos de extrema gravedad: “Ambos ya prestaron declaración, pero la denuncia de la conviviente con detalles escalofriantes como privación ilegítima de la libertad, abuso de sustancias, golpes y sometimiento en el departamento del cuarto piso que compartían, hizo que Lara Silvetti Crespin Nassif judicializara su situación”.
La información tuvo un fuerte impacto inmediato, tanto por la seriedad de las acusaciones como por la cercanía con una figura conocida del reality más famoso del país. Hasta el momento, Eugenia Ruiz no realizó declaraciones públicas al respecto.
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