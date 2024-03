Día Internacional de la Mujer: los artistas que cambiaron letras de sus canciones a favor de la igualdad de género

Y agregó, “a medida que la conciencia sobre estas cuestiones ha ido creciendo y se ha ido reconociendo el poder de las palabras, algunas canciones han sido modificadas para eliminar o cambiar las letras problemáticas. Estos ajustes no sólo buscan evitar la promoción de actitudes dañinas, sino también enviar un mensaje de responsabilidad y respeto hacia todas las personas, independientemente de su género”.

Las canciones que fueron transformadas

“Better than Revenge” de Taylor Swift: La famosa cantante decidió cambiar 13 años después la letra de su canción. Originalmente, en una parte de la canción se escuchaba algo como: “She's not a saint and she's not what you think. She’s an actress, whoa / She’s better known for the things that she does on the mattress, whoa” - “Ella no es una santa y no es lo que piensas / es una actriz / Es más conocida por las cosas que hace / en la cama” -.

Esta parte de la canción fue sumamente criticada desde su lanzamiento en 2010, por críticos musicales y por las Swifties. Taylor decidió hacer modificaciones en esta parte de la canción, en la regrabación de su material discográfico, y ahora se escucha lo siguiente: “She's an actress, whoa / He was a moth to the flame, she was holding the matches” - “Ella es una actriz, whoa / Él era una polilla (acercándose) a la llama / Ella estaba sosteniendo los cerillos”.

“Santa baby” de Miley Cyrus: La reconocida cantante interpretó en el programa de televisión de Jimmy Fallon una versión actualizada de 'Santa baby', un clásico de 1953 que también han cantado Madonna y Kylie Minogue. Miley cambió la letra del famoso villancico para que suene menos machista. La canción habla de una mujer que le explica a Santa Claus que ha sido muy buena porque no ha besado a todos los chicos que se lo han pedido en la frase “Think of all the fellas that I haven't kissed” - “Piensa en todos los chicos que no he besado” y que por eso va a enumerar todo lo que quiere que le traiga por Navidad cuando baje por la chimenea. La lista de regalos incluye un coche descapotable, un dúplex, cheques en blanco al portador y un anillo de diamantes.

La nueva versión se convirtió en un nuevo himno feminista, cambiando algunos versos para que la protagonista de la canción ya no tenga que esperar a que venga un hombre a regalarle nada porque ella sola se basta y puede comprar todas esas cosas. En la nueva letra dice “que no necesita que le regalen joyas porque tiene otra cosa en mente” o que los diamantes no son el mejor amigo de la mujer, sino “la igualdad salarial”.

“Bésala” y “Pobres almas en desgracia” de La sirenita: La remake de la famosa película infantil de Disney 'La sirenita' ha modificado la letra de dos canciones originales. Es el caso de Bésala (Kiss the Girl), y de Pobres almas en desgracia (Poor Unfortunate Souls). El motivo de estos cambios fue el machismo presente en ambas canciones; en Bésala la preocupación estaba relacionada con expresar consentimiento, ante la idea de que Eric pueda, de alguna forma, forzar a Ariel y, por otra parte, el problema de Pobres almas en desgracia es lo que cuenta Úrsula acerca de las mujeres que irritan a los hombres por no estar lo suficientemente calladas, ya que podría hacer sentir a las niñas y jóvenes que no deben hablar cuando no les corresponde.

“Ingrata” de Café Tacuba: La letra de ‘Ingrata’ fue escrita en 1993 para el álbum ‘Re’, se convirtió en una canción icónica de la banda mexicana pero desde 2016 dejó de tocarla debido a que contenía apologías al feminicidio. “¡Ingrata! No te olvides que si quiero puedo hacerte daño. Sólo falta que yo quiera lastimarte y humillarte”, se escuchaba en una estrofa. “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”.

Al respecto, Rubén Albarrán - integrante de la banda y coautor - comentó lo siguiente: “cuando compusimos la canción no nos habíamos sensibilizado sobre el tema de la violencia de género ni los feminicidios. Pero ahora que tienen claro que “las mujeres son dignas de respeto amor y cuidado” decidieron modificar la letra. La banda optó por agregar estrofas sobre desamor y empoderamiento desde el punto de vista femenino, actualmente la canción dice: "No me importa si me quieres, vale madres si me dejas, vengo a romper tu espada a mandarte a la chingada, ingrato".

"Baby, It's Cold Outside" de Frank Loesser: Un ejemplo destacado es esta canción en 1944. A pesar de ser un clásico navideño, la letra original ha sido criticada por su representación de una dinámica de poder y consentimiento cuestionable entre un hombre y una mujer. En la canción, el hombre insiste en que la mujer se quede, a pesar de sus repetidas negativas. Esto llevó a diversas interpretaciones sobre el tono de la canción, algunos argumentan que es un reflejo del coqueteo inocente de la época, mientras que otros creen que es un ejemplo de presión y manipulación.

En respuesta a las críticas contemporáneas, varios artistas han optado por modificar la letra de "Baby, It's Cold Outside" para hacerla más acorde con las normas modernas de consentimiento y respeto mutuo. Por ejemplo, la versión de Michael Bublé e Idina Menzel cambia algunas de las líneas para que la interacción entre los personajes sea más equitativa y respetuosa.

“Mátalas” de Alejandro Fernández: El compositor de esta copla es el mexicano Manuel Eduardo Toscano, quien contó que estaba dispuesto a cambiar uno de los versos, aunque seguirá manteniendo la polémica metáfora “entre la muerte y el amor”. La estrofa que se eliminó fue “Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres” por “Si quieres disfrutar de sus placeres, procura complacerle en los quereres, procura darle todo lo que quiere y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura”.

‘‘Concha del alma’’ de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey: En la música regional mexicana “Concha del alma” es una canción icónica de Antonio Aguilar, por lo que varios grupos han realizado covers con su propio estilo. En 2012, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey grabaron su propia versión para el álbum “Doble vida” y la modificaron para que no contuviera frases machistas que generen polémica. Por lo que la frase “Yo te digo ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas, que es tu obligación” se cambió por “Yo te digo: ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas que me voy pa’ la labor”. Link a canción.

Estos ejemplos destacan cómo la música, al influir en las percepciones culturales, puede conducir a cambios significativos en la composición, interpretación y recepción de canciones. La modificación de letras problemáticas representa un paso importante hacia una representación más inclusiva y respetuosa en el ámbito musical. Sin embargo, es crucial abordar también las causas subyacentes de la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres en la sociedad en general, así como crear conciencia sobre el poder del lenguaje en estos temas.

