Axel Kicillof sobre la despedida a Indio Solari: "Soy ricotero"

Operativo de seguridad despedida de Indio Solari

Las postas de asistencia médica estarán ubicadas en las intersecciones de Bartolomé Mitre y Darwin, Bartolomé Mitre y Armenia, y Bartolomé Mitre y Sadi Carnot. Asimismo, los hospitales Presidente Perón, Pedro Fiorito y Eduardo Wilde, junto con la UPA 2 de Avellaneda, permanecerán preparados para responder ante posibles contingencias.

El operativo también incluirá la presencia de 60 promotores de salud distribuidos en los alrededores del predio para brindar orientación y asistencia a los asistentes.

Al comunicar las medidas previstas para la jornada, el mandatario bonaerense recomendó respetar los corredores de circulación, las vallas y los dispositivos de seguridad dispuestos en la zona para evitar aglomeraciones. Además, cerró su mensaje con una convocatoria especial a los seguidores del músico: “Cuidémonos entre todos”, una frase que vinculó al espíritu del propio Indio Solari y al clima de respeto que se busca mantener durante la despedida.