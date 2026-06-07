Axel Kicillof sobre la despedida a Indio Solari: "Soy ricotero"
El gobernador dialogó con C5N y expresó que la ceremonia de despedida a Indio Solari se desarrolla con calma y en paz. Kicillof sorprendió contando que él también es fanático del artista.
El gobernador Axel Kicillof dialogó con C5N y se refirió a la ceremonia de despedida organizada por los fans de Indio Solari, destacando que el evento se desarrolla con total paz y tranquilidad. Además, sorprendió con su confesión inesperada: visiblemente alejado de su habitual sobriedad política, el mandatario reveló su admiración por el músico y se definió como parte de la tribu. “Soy ricotero”, expresó con contundencia, mostrando un costado personal que generó gran repercusión.
Axel Kicillof explicó los operativos
A través de sus redes sociales, Axel Kicillof dio a conocer los detalles del operativo de seguridad y asistencia sanitaria que se implementa durante la despedida de Carlos “Indio” Solari, este domingo 7 de junio en Avellaneda. Además, tras la noticia que sacude al país, el gobernador Kicillof resolvió que durante tres jornadas (iniciando este viernes) se duele al ídolo del rock nacional.
El gobernador informó que la Provincia de Buenos Aires acompañará a quienes deseen acercarse al Microestadio José María Gatica, en Parque Domínico, donde se realiza el velatorio. Además, precisó que el ingreso peatonal estará habilitado por avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo, en dirección hacia Darwin.
En materia sanitaria, Kicillof anunció que se desplegarán tres postas del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), con una cobertura que contará con 17 ambulancias medicalizadas y un hospital móvil para atender cualquier eventualidad.
Las postas de asistencia médica estarán ubicadas en las intersecciones de Bartolomé Mitre y Darwin, Bartolomé Mitre y Armenia, y Bartolomé Mitre y Sadi Carnot. Asimismo, los hospitales Presidente Perón, Pedro Fiorito y Eduardo Wilde, junto con la UPA 2 de Avellaneda, permanecerán preparados para responder ante posibles contingencias.
El operativo también incluirá la presencia de 60 promotores de salud distribuidos en los alrededores del predio para brindar orientación y asistencia a los asistentes.
Al comunicar las medidas previstas para la jornada, el mandatario bonaerense recomendó respetar los corredores de circulación, las vallas y los dispositivos de seguridad dispuestos en la zona para evitar aglomeraciones. Además, cerró su mensaje con una convocatoria especial a los seguidores del músico: “Cuidémonos entre todos”, una frase que vinculó al espíritu del propio Indio Solari y al clima de respeto que se busca mantener durante la despedida.
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