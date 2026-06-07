Cómo es la gigantografía de Indio Solari que le hicieron sus seguidores en Avellaneda

Los responsables de la obra explicaron que utilizaron una base de látex y pintura sintética diluida para realizar el trabajo. Debido a que se trata de una avenida con circulación vehicular, la gigantografía tiene un carácter temporal y comenzará a borrarse con el paso de los días una vez que se restablezca el tránsito normal.

Además, los organizadores adelantaron que durante la noche se espera una emotiva convocatoria para rodear la pintura con velas en homenaje al artista.

Mientras tanto, el operativo para el velatorio ya genera una importante movilización en la zona. Las puertas del Polideportivo Gatica abrirán a las 11 de la mañana y, mucho antes de ese horario, la fila de personas ya superaba las 15 cuadras.

El ingreso al predio estará ubicado sobre la Avenida Mitre, a pocos metros de una pantalla gigante y del sistema de sonido instalado para la jornada. Los asistentes ingresarán desde el sector que conecta con Avellaneda y saldrán en dirección a Bernal y Quilmes, en un circuito especialmente diseñado para ordenar el flujo de público.

Debido a la gran convocatoria prevista, el tránsito permanece interrumpido en varias cuadras a la redonda. Quienes lleguen en transporte público podrán utilizar los colectivos que circulan por la Avenida Belgrano o descender en la estación Villa Domínico de la línea Roca, ubicada a unos 200 metros del polideportivo.

Con largas filas, homenajes espontáneos y una multitud que comenzó a llegar desde distintos puntos del país, la despedida del Indio Solari promete convertirse en una de las manifestaciones populares más multitudinarias de los últimos años.