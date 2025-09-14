Difunden imágenes de la moto de Thiago Medina: destrozada tras el choque que protagonizó en Moreno
El ex participante de Gran Hermano tuvo un terrible accidente el viernes en la ruta 7 de Moreno, a la altura de Francisco Álvarez. Los detalles.
El terrible accidente que protagonizó Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano, el pasado viernes en la Ruta 7 de Moreno, ha dejado a la vista el estado de los vehículos involucrados.
TN accedió a las imágenes del depósito donde se encuentra la moto de Thiago, que muestra daños significativos en la parte delantera. Por otro lado, también se pudo ver el Chevrolet Corsa que impactó contra el vehículo de Medina, con una abolladura en su costado derecho.
Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, confirmadas por la hermana de Thiago, Camila Deniz, muestran el momento exacto del terrible y doloroso impacto. La familia y sus seguidores se encuentran en un estado de angustia, y la hermana del ex Gran Hermano pidió a los creyentes que continúen "las cadenas de oración" para que la salud del joven mejore. "Con una mano en el corazón les pido a todos los creyentes que oren mucho. Necesitamos la oración de todo el mundo”, aseguró la hermana del ex GH completamente destrozada.
Un testigo clave relató el accidente que sufrió Thiago Medina
Un testigo del accidente, llamado Raúl, dio detalles del momento en que asistió a Thiago. "Venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco", relató.
Raúl detalló que Thiago estaba en el medio de la calzada, por lo que intentaron hacer señas a los autos para que no lo atropellaran, ya que el lugar carece de luminarias. El testigo agregó que el ex Gran Hermano se encontraba "muy grave" y que "decía que le dolía mucho y que quería vomitar". La ambulancia, según su relato, tardó cerca de 40 minutos en llegar.
