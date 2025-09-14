Difunden imágenes de la moto de Thiago Medina: destrozada tras el choque que protagonizó en Moreno

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, confirmadas por la hermana de Thiago, Camila Deniz, muestran el momento exacto del terrible y doloroso impacto. La familia y sus seguidores se encuentran en un estado de angustia, y la hermana del ex Gran Hermano pidió a los creyentes que continúen "las cadenas de oración" para que la salud del joven mejore. "Con una mano en el corazón les pido a todos los creyentes que oren mucho. Necesitamos la oración de todo el mundo”, aseguró la hermana del ex GH completamente destrozada.