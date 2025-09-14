Daniela Celis dio detalles sobre la salud de Thiago Medina: "La luz que envían está llegando"

Por su parte, el cronista Oliver Quiroz agregó que la familia de Thiago ha optado por mantener un perfil bajo debido a lo delicado de la situación. “Los familiares no quieren hablar. Camila, su hermana, elige el silencio, no quiere hacer de todo esto un show mediático. Y están pidiendo cadenas de oración”, explicó el cronista.

El mensaje completo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

"THIAGO TIENE UNA LEVÉ MEJORÍA, Y ESO ES POR TODA LA FE, ORACIONES Y REIKI QUE ENVÍAN!

Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración.

TODA LA LA LUZ QUE ENVÍAN ESTA LLEGANDO!!

Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos.

GRACIAS GRACIAS GRACIAS ++".

