La actitud de Romina Uhrig al enterarse del accidente de Thiago Medina
La exparticipante fue una de las primeras en enterarse del accidente y ayudar a la familia.
Tras conocerse el accidente en moto de Thiago Medina, quien permanece internado en grave estado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, sus excompañeros de Gran Hermano se movilizaron para ayudar a la familia, y Romina Uhrig se destacó por su rápida intervención.
"A la primera a la que le avisaron fue a Romi, apenas ocurrió el accidente, que empezó a hacer gestiones, llamados a toda la gente conocida. Sé que llamó a un ministro de Salud y demás para ocuparse", contó Ariel Ansaldo, en diálogo con TN.
Vale recordar que Uhrig, antes de ingresar en Gran Hermano, era la pareja de Walter Festa, quien fue intendente del partido bonaerense de Moreno entre 2015 y 2019, y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2021.
Big Ari contó que muchas personas que trabajaron con el ex GH en el medio, hicieron llegar su apoyo: "Toda la gente de todos los trabajos que tuvo Thiago en la tele estuvo superpreocupada y ocupándose cada uno de lo que podía".
Alfa habló del estado de salud de Thiago Medina: "Hay que rezar"
Walter "Alfa" Santiago habló del accidente que protagonizó su amigo Thiago Medina, cuando impactó con su moto contra un vehículo, en la localidad bonaerense de Moreno.
"Se pegó un tortazo infernal por lo que vi en las fotos. Es una piña infernal. La moto le pega de frente al auto. Thiaguito está intentando pelearla. Fue en la ruta 7, él no tenía mucha experiencia en andar en moto", manifestó notablemente apenado el ex Gran Hermano, en diálogo con la prensa.
En este sentido, comentó: "Hay que rezar para que salga adelante. Quedé muy preocupado. Estoy sin dormir".
"Los que puedan donar sangre, acérquense al hospital, se necesitan 25 dadores", informó.
En tanto en su cuenta de Instagram, Alfa posteo una foto junto a Thiago en Gran Hermano con la leyenda: "Thiaguito... ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo".
