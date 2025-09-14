La actitud de Romina Uhrig al enterarse del accidente de Thiago Medina

"Se pegó un tortazo infernal por lo que vi en las fotos. Es una piña infernal. La moto le pega de frente al auto. Thiaguito está intentando pelearla. Fue en la ruta 7, él no tenía mucha experiencia en andar en moto", manifestó notablemente apenado el ex Gran Hermano, en diálogo con la prensa.

En este sentido, comentó: "Hay que rezar para que salga adelante. Quedé muy preocupado. Estoy sin dormir".

"Los que puedan donar sangre, acérquense al hospital, se necesitan 25 dadores", informó.

En tanto en su cuenta de Instagram, Alfa posteo una foto junto a Thiago en Gran Hermano con la leyenda: "Thiaguito... ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo".