Preocupación por la salud de Thiago Medina: qué dice el último parte médico

Los terribles detalles del accidente de Thiago Medina

El sábado se revelaron las primeras imágenes del auto que chocó con la moto de Thiago este pasado viernes. Las imágenes, difundidas por el programa Vivo el sábado de A24, mostraron el vehículo de José Fernando Córdoba, un hombre de 40 años, que habría colisionado con la moto del famoso influencer. Los servicios de emergencia, tras recibir la llamada al 911, llegaron rápidamente al lugar y constataron la gravedad del accidente trasladando así al famoso al hospital.