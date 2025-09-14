Preocupación por la salud de Thiago Medina: qué dice el último parte médico
El ex GH tuvo un grave accidente que sigue generando preocupación, en especial después del último parte médico que compartió Infama. Los detalles.
Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano y expareja de Daniela Celis - con quien tiene dos hijas -, sigue en estado delicado después del grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes por la noche en la ruta.
La periodista Pilar Smith dio a conocer en el programa Infama el último parte médico, que indica que su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de una leve mejoría, el joven continúa en terapia intensiva en un estado completamente reservado.
Smith también habló con el excompañero de Thiago, Alfa, quien le transmitió la preocupación que existe en el entorno del joven. Por su parte, el cronista Oliver Quiroz agregó que la familia de Thiago ha optado por mantener un perfil bajo debido a lo delicado de la situación.
“Los familiares no quieren hablar. Camila, su hermana, elige el silencio, no quiere hacer de todo esto un show mediático. Y están pidiendo cadenas de oración”, explicó Quiroz.
Los terribles detalles del accidente de Thiago Medina
El sábado se revelaron las primeras imágenes del auto que chocó con la moto de Thiago este pasado viernes. Las imágenes, difundidas por el programa Vivo el sábado de A24, mostraron el vehículo de José Fernando Córdoba, un hombre de 40 años, que habría colisionado con la moto del famoso influencer. Los servicios de emergencia, tras recibir la llamada al 911, llegaron rápidamente al lugar y constataron la gravedad del accidente trasladando así al famoso al hospital.
Durante la transmisión, el periodista Fabián Rubino informó que a Thiago se le tuvo que extirpar el bazo debido a la gravedad de sus lesiones. El joven recibió un fuerte golpe en la zona de las costillas. La causa ha sido caratulada como "lesiones culposas", y en ella intervienen el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, y el doctor Oporto.
