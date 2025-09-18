Disney confirmó "Camp Rock 3" con el regreso de Demi Lovato y los Jonas Brothers

La trama de Camp Rock 3 se centra en la banda Connect 3, que, tras perder a su telonero para una gira de reencuentro, regresa al campamento para buscar a "la próxima gran estrella". Los nuevos campistas competirán por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita. Entre ellos, Sage (Segura) se perfila como una joven audaz y decidida, su hermano Desi (Stone) como una persona relajada y divertida, y Rosie (Pollack) como una prodigio del violonchelo.