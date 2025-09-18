Disney confirmó "Camp Rock 3" con el regreso de Demi Lovato y los Jonas Brothers
Más de 15 años después del final de la secuela, es oficial que las estrellas protagónicas junto a un elenco renovado vuelven a este icónico campamento.
Más de 15 años después de su debut, la franquicia de Camp Rock regresa oficialmente con una tercera entrega que se espera hace muchos años. Disney Branded Television anunció que Camp Rock 3 se estrenará en Disney+ y Disney Channel, con el regreso de los Jonas Brothers y Demi Lovato. La filmación ya comenzó en Vancouver, marcando el inicio de una nueva era para el icónico campamento musical.
Los Jonas Brothers retomarán sus roles como la banda Connect 3: Joe como Shane Gray, Nick como Nate Gray y Kevin como Jason Gray. Demi Lovato volverá a interpretar a Mitchie Torres y, además, será productora ejecutiva junto a los hermanos. El elenco renovado de jóvenes talentos incluye a Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch, y Lumi Pollack como Rosie, entre otros.
La trama de Camp Rock 3 se centra en la banda Connect 3, que, tras perder a su telonero para una gira de reencuentro, regresa al campamento para buscar a "la próxima gran estrella". Los nuevos campistas competirán por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita. Entre ellos, Sage (Segura) se perfila como una joven audaz y decidida, su hermano Desi (Stone) como una persona relajada y divertida, y Rosie (Pollack) como una prodigio del violonchelo.
La película también contará con el regreso de Maria Canals-Barrera como Connie y la incorporación de Sherry Cola como Lark. Según Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, la saga "es una parte importante del legado de Disney Channel Original Movie" y se mostró entusiasmado por reintroducir este mundo a una nueva generación. Las dos películas anteriores, estrenadas en 2008 y 2010, se encuentran entre las diez más vistas en la historia del canal.
Camp Rock 3 será dirigida por Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y coreografía de Jamal Sims.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario