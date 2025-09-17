Juliana Santillán inventó un número y desató burlas en Diputados y en las redes.

image

Tras un debate histórico, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. De esta forma, el Congreso le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que intentó frenar el aumento presupuestario para las universidades públicas y el Hospital Garrahan.

En lo que refiere puntualmente al Financiamiento Universitario, la norma quedó ratificada en la Cámara baja con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, en una votación donde la oposición logró imponerse en la ley que garantiza fondos esenciales para la educación superior.

La votación se dio en un contexto de gran movilización social en defensa de la salud y la educación pública.

