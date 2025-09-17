Dolores Fonzi estrena "Belén", una película basada en un hecho real que marca un antes y un después

El cine argentino encontró en Dolores Fonzi a una de sus voces más potentes y necesarias. Consolidada como una de las actrices más versátiles de su generación, Fonzi ha dado un paso más en su carrera al sentarse en la silla de directora. Tras el éxito de su ópera prima, Blondi, regresa con “Belén”, su segundo largometraje, una película que marca un antes y un después por su audacia y su profunda mirada sobre un caso que fue pilar en la lucha por la legalización del aborto. El film, que se estrena en salas este 18 de septiembre, es una confirmación de su talento no solo delante, sino también detrás de cámara.