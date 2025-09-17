Shakira suma una nueva fecha para sus conciertos en Vélez: cuándo toca y cómo comprar entradas

shakira velez

Esta serie de tres recitales viene a completar los dos que dio el 8 y 9 de marzo en el Campo Argentino de Polo, donde hizo delirar a su público local durante más de dos horas y con un importante despliegue escénico, al ritmo de sus grandes éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Pies descalzos”, “Ojos así”, “Don’t Bother”, “Chantaje” y la BZRP Music Sessions #53, entre otros, hasta las canciones que reunió en su último álbum, publicado en marzo de 2024, que incluye temas como “La fuerte”, “Acróstico”, “Te Felicito” y “TQG”.

Dónde adquirir las entradas para el nuevo show de Shakira en Vélez

La preventa será exclusiva para los clientes de Santander Visa y estará disponible desde este jueves 18 a las 10 a través del sitio web entradauno.com. La misma durará 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, y una vez finalizada comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

En su paso por Latinoamérica, Shakira logró un récord de estadios sold out en los que convocó a más de un millón de personas. Con este tour, la cantante colombiana se ubica en el segundo puesto del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, por encima de Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore. Como si eso fuera poco, es la única artista latina incluida en el chart.