Shakira suma una nueva fecha para sus conciertos en Vélez: cuándo toca y cómo comprar entradas
La colombiana había dejando pistas al respecto en diferentes puntos de la ciudad. Toda la información sobre la venta de tickets, en esta nota.
Shakira confirmó que dará un tercer show en Buenos Aires como parte del cierre de su gira mundial, "Las mujeres ya no Lloran World Tour: Estoy aquí". El anuncio llega después de que las dos primeras fechas, del 8 y 9 de diciembre en el Estadio José Amalfitani, se agotaran en cuestión de horas.
Por la alta demanda, la colombiana decidió finalmente complacer a sus seguidores y darles el gusto de disfrutar un show más de su gira el 11 de diciembre, también en la cancha de Vélez Sarsfield. Con esta noticia, la cantante se asegura tres noches en el recinto de Liniers para despedir el año junto a su público argentino, que ya la aclamó en marzo en el Campo de Polo y ahora renueva su pacto de amor y admiración hacia ella.
Y es que la locura en la venta de tickets confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira internacional que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.
Esta serie de tres recitales viene a completar los dos que dio el 8 y 9 de marzo en el Campo Argentino de Polo, donde hizo delirar a su público local durante más de dos horas y con un importante despliegue escénico, al ritmo de sus grandes éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Pies descalzos”, “Ojos así”, “Don’t Bother”, “Chantaje” y la BZRP Music Sessions #53, entre otros, hasta las canciones que reunió en su último álbum, publicado en marzo de 2024, que incluye temas como “La fuerte”, “Acróstico”, “Te Felicito” y “TQG”.
Dónde adquirir las entradas para el nuevo show de Shakira en Vélez
La preventa será exclusiva para los clientes de Santander Visa y estará disponible desde este jueves 18 a las 10 a través del sitio web entradauno.com. La misma durará 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, y una vez finalizada comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.
En su paso por Latinoamérica, Shakira logró un récord de estadios sold out en los que convocó a más de un millón de personas. Con este tour, la cantante colombiana se ubica en el segundo puesto del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, por encima de Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore. Como si eso fuera poco, es la única artista latina incluida en el chart.
