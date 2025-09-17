El hombre que chocó a Thiago Medina contó cómo fue el accidente: qué dijo
Raúl, el testigo que auxilió a Thiago Medina habló con José Fernando, el hombre que manejaba el corsa y contó cómo fueron los hechos.
El testigo que asistió a Thiago Medina después de su accidente en Moreno, identificado como Raúl, dio nuevos detalles en el programa A la Barbarossa sobre lo sucedido. El hombre, que se encontró con el conductor del Chevrolet Corsa, José Fernando Córdoba, reveló la versión de los hechos desde la perspectiva del otro involucrado en el siniestro.
Raúl contó que conoció a Córdoba en una carnicería y que, al preguntarle sobre lo que pasó, su relato coincidió con el de otros testigos. El conductor reconoció que había hecho una "maniobra" incorrecta, aunque asegura que puso todas las luces. Por su parte, la periodista Nancy Pazos en el mismo programa, subrayó: “Está claro de que es una buena persona y que su esposa lo acompañó a Thiago, pero hizo una maniobra prohibido. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante”.
El estado del conductor y la investigación policial
Según Raúl, José Fernando Córdoba no se ha puesto en contacto con la familia de Thiago, pero le pidió a Raúl que lo ayudara a hacerlo porque tiene miedo de que lo "rechacen" o tomen "represalias". El conductor está "shockeado", "ansioso" y "muy nervioso", y le confesó a Raúl que no puede dormir desde que sucedió el hecho. "Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice ‘no puedo dormir desde que sucedió el hecho’", reprodujo Raúl.
Por otro lado, un informe policial revela que la causa está caratulada como "lesiones culposas" y que el imputado es José Fernando Córdoba. El informe detalla que Thiago "colisiona en la parte lateral trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario", lo que concuerda con lo que dijo Córdoba.
El informe policial, al que accedió TN, también detalla que la víctima, Thiago Medina, no tenía la chapa patente en su moto. "El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por José Fernando Córdoba, y la moto es una Honda que no tenía chapa, conducida por Thiago Medina, la víctima, quien hoy permanece con estado reservado, con riesgo de vida, trasladado al Hospital Moreno", dice el informe.
