El hombre que chocó a Thiago Medina contó cómo fue el accidente: qué dijo

Raúl contó que conoció a Córdoba en una carnicería y que, al preguntarle sobre lo que pasó, su relato coincidió con el de otros testigos. El conductor reconoció que había hecho una "maniobra" incorrecta, aunque asegura que puso todas las luces. Por su parte, la periodista Nancy Pazos en el mismo programa, subrayó: “Está claro de que es una buena persona y que su esposa lo acompañó a Thiago, pero hizo una maniobra prohibido. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante”.