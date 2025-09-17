La hermana de Thiago Medina se descompensó en el hospital antes de recibir el parte médico
La situación que atraviesa el ex Gran Hermano tiene muy afectados a sus hermanos y, Brisa, quien espera a un bebé, se desmayó en el Hospital.
En medio de la angustia por el delicado estado de salud de Thiago Medina, un nuevo incidente ha conmocionado a su familia. Su hermana melliza, Brisa, se descompensó en el Hospital de Moreno, donde el ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva.
Según reveló el periodista Matías Vázquez en el programa Puro Show, la noticia fue confirmada por otra de las hermanas de Thiago, Gisela. "Brisa, la hermana melliza, se descompuso recién", relató.
Un embarazo y la angustia por el momento de Thiago
Vázquez explicó que Brisa se encuentra embarazada y la situación de su hermano le habría impactado profundamente. Thiago lleva cuatro días en terapia intensiva, aún no está consciente y ayer tuvo un cuadro de fiebre. "Así que la última noticia tiene que ver con el desmayo de Brisa, la hermana melliza de Thiago, que está atravesando un embarazo y hoy está cayendo en la realidad", agregó el periodista.
Operaron de urgencia a Thiago Medina
Thiago Medina continúa internado en estado delicado tras el grave accidente de tránsito que sufrió el viernes por la noche mientras circulaba en moto por la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig confirmó este martes que el exparticipante de Gran Hermano será sometido a una cirugía de urgencia.
La intervención, que se llevará a cabo en la zona del tórax, busca reparar las múltiples fracturas que padece. Según trascendió, Thiago tiene ocho costillas rotas y los especialistas intentarán extraer las astillas que podrían poner en riesgo órganos vitales, entre ellos el pulmón, que ya presenta complicaciones.
Respecto a su estado actual, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a través de un parte difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informó: "Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva". En ese mismo reporte se señaló que el paciente presentó fiebre, por lo cual se le realizaron cultivos y se ajustó el tratamiento antibiótico.
Tras el accidente, el joven ingresó al hospital en estado crítico y fue llevado de inmediato a quirófano. En esa primera operación, los profesionales le extirparon el bazo y detectaron daños en el pulmón y en el riñón. En la actualidad, continúa sedado, con respiración asistida de forma mecánica y bajo estricta vigilancia médica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario