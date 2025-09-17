La hermana de Thiago Medina se descompensó en el hospital antes de recibir el parte médico

La intervención, que se llevará a cabo en la zona del tórax, busca reparar las múltiples fracturas que padece. Según trascendió, Thiago tiene ocho costillas rotas y los especialistas intentarán extraer las astillas que podrían poner en riesgo órganos vitales, entre ellos el pulmón, que ya presenta complicaciones.

Respecto a su estado actual, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a través de un parte difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informó: "Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva". En ese mismo reporte se señaló que el paciente presentó fiebre, por lo cual se le realizaron cultivos y se ajustó el tratamiento antibiótico.

Tras el accidente, el joven ingresó al hospital en estado crítico y fue llevado de inmediato a quirófano. En esa primera operación, los profesionales le extirparon el bazo y detectaron daños en el pulmón y en el riñón. En la actualidad, continúa sedado, con respiración asistida de forma mecánica y bajo estricta vigilancia médica.