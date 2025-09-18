El Mago Sin Dientes volvió a la Quinta de Olivos a exigir una reunión con Javier Milei: "La gente no llega..."
El reconocido humorista se acercó a la residencia presidencial para pedir que el jefe de Estado le abra la puerta y puedan conversar del rumbo del país. Mirá.
En plena emisión de "Argenzuela", el conductor Jorge Rial y las cámaras de C5N detectaron la presencia de Pablo Cabaleiro, más conocido como "El Mago Sin Dientes", en la puerta de la Quinta de Olivos, a la espera de que Javier Milei haga una excepción en su apretada agenda y lo reciba.
Sentado en uno de los pilares de la residencia presidencial, se lo veía al humorista hablando por teléfono alrededor de las 16:30 de este jueves. Al ser advertido por la prensa, los periodistas abordaron al comediante que no dudó en hablar: "Quiero tener la posibilidad de reunirme con el Presidente, como ciudadano, como votante, y que me escuche, porque yo quiero lo mejor para el país y hoy vi que estaban ingresando muchas personas... estaban ingresando influencers, tuiteros... y yo, humildemente, quiero que me reciba como votante y la verdad es que quiero que me escuche".
"Sinceramente, yo quiero que la Argentina salga adelante, me gustaría que todos nos pongamos a trabajar porque, hoy por hoy, yo lo que quiero es que haya consumo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga para comer, que la gente llegue a fin de mes", agregó, visiblemente preocupado.
Tras mostrar su documento en la entrada de la Quinta y ser advertido de que deberá esperar, sumó: "Yo también quiero la posibilidad de transmitirle... yo camino el conurbano, camino la provincia de Buenos Aires. Y yo lo voté, yo confío en lo que este Gobierno estaría haciendo, pero hay cosas que no me gustan", deslizó.
Al ser consultado sobre qué cosas no le agradan, señaló: "No me gusta que la gente no pueda llegar a fin de mes y esto con otros gobiernos no pasaba". Con respecto a las propuestas que podría darle a Milei, el Mago sostuvo: "A ver, yo soy un ciudadano, yo le puedo decir lo que dice la gente, escuchen a la gente... Quiero ver la Argentina adelante y cada vez veo a todos más desunidos".
