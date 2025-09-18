El Mago Sin Dientes volvió a la Quinta de Olivos a exigir una reunión con Javier Milei: "La gente no llega..."

Sentado en uno de los pilares de la residencia presidencial, se lo veía al humorista hablando por teléfono alrededor de las 16:30 de este jueves. Al ser advertido por la prensa, los periodistas abordaron al comediante que no dudó en hablar: "Quiero tener la posibilidad de reunirme con el Presidente, como ciudadano, como votante, y que me escuche, porque yo quiero lo mejor para el país y hoy vi que estaban ingresando muchas personas... estaban ingresando influencers, tuiteros... y yo, humildemente, quiero que me reciba como votante y la verdad es que quiero que me escuche".