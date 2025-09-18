Duro descargo de la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop en el show de Erreway: "Se burlan"

Hoffman denunció la inacción de la justicia en su caso y la negligencia que, según ella, sigue existiendo en los escenarios del país. "A pesar del paso del tiempo queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que pase o no una tragedia la justicia no actúa", afirmó. "Duele tanto como este video, 6 años después".

Finalmente, Bárbara concluyó su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que le han dado en su búsqueda de justicia. "Gracias por todo el amor y los mensajes que dejan y gracias por tanto apoyo, seguiremos hasta el final con este pedido de justicia", escribió.