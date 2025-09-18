Duro descargo de la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop en el show de Erreway: "Se burlan"
El músico falleció tras un año de internación por una caída similar a la de la actriz, por eso la hija apuntó contra el modo en que se abordó el tema.
La reciente caída de la actriz Catherine Fulop durante un show de Erreway, donde estuvo presente para un reencuentro con Camila Bordonaba - su hija en ficción -, ha generado una fuerte controversia en el mundo del espectáculo. El incidente, del que Fulop salió ilesa, despertó la indignación de Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, quien falleció hace cinco años tras caer en una fosa de más de tres metros de profundidad en un escenario.
Hoffman, quien aún busca justicia por la muerte de su padre, utilizó las redes sociales para expresar su frustración. "Mientras muchos cuentan lo grave como anécdota o se burlan, así como por suerte mucha gente tiene memoria y suma", escribió en una clara referencia al incidente de Fulop.
Un pedido de justicia por Sergio Denis que sigue vigente
La hija de Sergio Denis se mostró dolida por el incidente de Fulop, que la hizo revivir el doloroso recuerdo de su padre y de lo inesperado que fue su deceso. "Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que lejos de estar guardadas siguen a flor de piel, esa herida que no cierra", compartió.
Hoffman denunció la inacción de la justicia en su caso y la negligencia que, según ella, sigue existiendo en los escenarios del país. "A pesar del paso del tiempo queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que pase o no una tragedia la justicia no actúa", afirmó. "Duele tanto como este video, 6 años después".
Finalmente, Bárbara concluyó su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que le han dado en su búsqueda de justicia. "Gracias por todo el amor y los mensajes que dejan y gracias por tanto apoyo, seguiremos hasta el final con este pedido de justicia", escribió.
