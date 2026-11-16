Scaloni, sobre los jóvenes del fútbol argentino: el elogio a Vélez y a Guillermo Barros Schelotto
Scaloni celebró que los juveniles sumen más partidos en Primera antes de irse a Europa y destacó el trabajo de Vélez con Guillermo Barros Schelotto.
Lionel Scaloni no habló solo de la Selección Argentina en la conferencia de prensa de este lunes 16 de noviembre en Ezeiza, antes del amistoso con Costa Rica. El entrenador también analizó el presente del fútbol argentino. Celebró que los jóvenes se queden más tiempo en sus clubes antes de emigrar y elogió a Vélez y a Guillermo Barros Schelotto.
El DT dijo que era algo que se extrañaba: que los juveniles se queden y sumen cada vez más minutos en sus equipos. Comparó con lo que pasaba antes, cuando muchos se iban después de jugar 5 o 10 partidos en Primera. “No es lo mismo jugar 50-100 partidos en Primera y después irse a Europa”, explicó. Según su mirada, esos futbolistas llegan más formados, le dan más a la Selección y están mejor preparados cuando dan el salto al exterior.
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El elogio de Lionel Scaloni a Vélez y a Guillermo Barros Schelotto
Al hablar de los clubes que apuestan por los chicos, Scaloni puso de ejemplo a Vélez. Lo definió como una institución que siempre trabajó bien y destacó que Guillermo Barros Schelotto les da oportunidades a los jóvenes.
Para el entrenador, lo que hace el Fortín es interesante y forma parte de un fútbol argentino que, a su criterio, está creciendo, con equipos que juegan bien. También remarcó que los que juegan en Primera son buenos futbolistas. El entrenador cerró con un deseo: que los jóvenes aguanten en el país el mayor tiempo posible, porque eso los hace mejores jugadores cuando se van.
Las declaraciones llegan en la previa del amistoso ante Costa Rica, el martes 17 a las 20 en el Mario Alberto Kempes. Según trascendió en las últimas horas, podrían debutar dos centrales jóvenes, Aaron Anselmino y Mariano Troilo. Es el segundo partido de la fecha FIFA, tras el 2-1 en contra ante Uruguay.
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