El DT dijo que era algo que se extrañaba: que los juveniles se queden y sumen cada vez más minutos en sus equipos. Comparó con lo que pasaba antes, cuando muchos se iban después de jugar 5 o 10 partidos en Primera. “No es lo mismo jugar 50-100 partidos en Primera y después irse a Europa”, explicó. Según su mirada, esos futbolistas llegan más formados, le dan más a la Selección y están mejor preparados cuando dan el salto al exterior.