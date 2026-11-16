Romeo Santos y Prince Royce hicieron vibrar Vélez ante más de 45 mil personas

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Entre los grandes momentos de la noche aparecieron canciones como “Propuesta Indecente”, “Darte un Beso”, “Llévame Contigo”, “Ay! San Miguel” y “La Diabla”, que hicieron cantar y bailar a todo Vélez.

La química entre ambos protagonistas fue uno de los puntos más destacados del encuentro. Con bromas, complicidad y constantes intercambios con el público, los artistas demostraron por qué su unión se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la música latina.

Una gira internacional que llegó a la Argentina

La presentación en Buenos Aires tuvo como antecedente el paso de la dupla por Córdoba, donde también convocaron a una multitud en el estadio Mario Alberto Kempes. Allí, Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron un espectáculo a cielo abierto que anticipó la intensidad de su encuentro con el público porteño.

El “Mejor Tarde Que Nunca Tour” ya recorrió 20 países y superó las 80 presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con escenarios colmados y una respuesta multitudinaria en cada destino.

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Con su desembarco en Vélez, los dos artistas reafirmaron el alcance internacional de la bachata y su conexión con los fanáticos argentinos, que disfrutaron de una noche en la que los grandes clásicos y la nueva etapa musical de ambos fueron protagonistas.

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