Emotivo posteo de Donato De Santis por la muerte de su madre

“Sabes que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas, y así hacia el infinito”, agregó Donato en su post.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCq0Y5KZraTy%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADCxc2fnoUpo8xdJkH4gN3wBXpkXZBHgx1W4weimXGf59sUFZBcZCuWWhBAGkEYQrKh6CKZBBgbLvcXFL8taymVRADwSTk22ZBvcZAx1nLZCBPunx8f0iAg06zb1RHMMXcTmjf6wNvppAvJGCqDVMWRXPPa2m8KgZDZD View this post on Instagram A post shared by Donato De Santis (@donatodesantis)

"A veces me he preguntado adónde estarán tus juguetes, cuáles eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña…Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias Mama”, finalizó y eligió una serie de imágenes de su madre para homenajearla.