Arrancó el Early Bird del Lollapalooza Argentina 2027: cómo y dónde comprar entradas
El festival confirmó el inicio de la venta de abonos para la próxima edición que se realizará en el Hipódromo de San Isidro.
La espera terminó para los fanáticos de Lollapalooza. Este jueves 4 de junio, desde las 10 de la mañana, se pondrán a la venta los esperados abonos Early Bird para la edición 2027 del tradicional festival musical.
El evento volverá a realizarse en el Hipódromo de San Isidro durante los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 y, como sucede cada año, miles de personas buscarán asegurarse un lugar incluso antes de conocerse el lineup oficial de artistas.
Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma AllAccess y corresponden a los abonos para los tres días del festival. El valor inicial de los Early Bird será de $205.000 más cargo por servicio.
Además, habrá beneficios para algunos usuarios. Los clientes Santander Visa tendrán la posibilidad de comprar en hasta seis cuotas sin interés durante la preventa, mientras que quienes utilicen la app Mi Personal podrán acceder a un descuento del 15% mediante un código promocional.
Desde la organización recomendaron ingresar con tiempo al sistema, tener la cuenta previamente creada y contar con los medios de pago listos para agilizar la operación, ya que se espera una alta demanda desde los primeros minutos de la venta.
Una vez agotada la etapa Early Bird, el sistema avanzará automáticamente a las siguientes fases de preventa, con nuevos valores para los abonos. Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de los artistas que formarán parte de una nueva edición de uno de los festivales más importantes de la región.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario