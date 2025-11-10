Dua Lipa desató la locura en Palermo: cenó en un clásico porteño tras el Superclásico y cautivó a sus fans

Durante su estadía, también recorrió distintos barrios porteños como Recoleta, La Boca y Villa Crespo, degustando platos en lugares icónicos. En Madre Rojas probó carnes premium, mientras que en Las Flores disfrutó de trucha patagónica. Pero fue en El Preferido donde selló su despedida de la ciudad, dejando una postal que se viralizó en redes: una superestrella internacional saludando entre sonrisas a una multitud que la esperaba bajo el cielo de Palermo.

Dua Lipa volvió a confirmar su especial conexión con la Argentina: cada una de sus visitas combina arte, calidez y una dosis de caos porteño que ya forma parte de su historia con el público local.