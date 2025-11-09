Dua Lipa brilló en su segundo River con una canción de Miranda

dua lipa tu misterioso alguien

"Durante mis tours a mi me gusta sorprender al público con una canción original de su país y hoy encontré esta que me gustó mucho", explicó antes de comenzar a cantar "Tu misterioso alguien".

Una canción que, sin dudas tiene su grado de dificultad por los tonos de Ale y Julieta, pero que Dua Lipa le dio una esencia y un brillo diferente y renovador. Lo cierto es que, con esto, la cantante más allá de su talento demuestra el interés que tiene por llegar a sus fans de manera original y respetando la cultura nacional.

Un icono que, debo decir, se merece incluso muchos más fans de los que tiene. Es que, con esto, también se corona como la única cantante internacional en aprenderse dos canciones diferentes en un español perfecto para sorprender al público.

Sin ir más lejos, lo que hizo Dua Lipa fue shockeante y hermoso con un talento descomunal que te atrae y te lleva a disfrutar las 2hs de espectáculo. Incluyendo, claro, a sus bailarines y músicos que completan la escena con una profesionalidad avasallante.