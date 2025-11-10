Dua Lipa habló con un hincha de Boca tras el Superclásico: "Me encantó"
La reconocida artista estuvo presente en La Bombonera para vivir el partido entre el Xeneize y River.
Este domingo se vivió un nuevo Superclásico del fútbol argentino. Boca se impuso en condición de local ante River por 2-0, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. A pesar de las polémicas que se dieron durante el duelo, La Bombonera y todos los televidentes estuvieron atentos a Dua Lipa.
La reconocida artista, que viene de brillar en dos noches increíbles en el estadio Monumental, dijo presente en la cancha del Xeneize y vivió en carne propia la euforia del público. La cantante anglo-albanesa fue invitada a presenciar el encuentro en uno de los palcos de la Bombonera y rápidamente terminó siendo material de todo tipo de comentarios y hasta memes en redes sociales.
Una vez que terminó el duelo, algunos fanáticos esperaron a Dua en las inmediaciones del Alberto J. Armando. Sin dudar, ella se acercó a sacarse fotos y a firmar algunos autógrafos, mientras intercambió algunas palabras con aquellas personas que se encontraban en el lugar.
Un hincha de Boca que estaba allí presente tuvo la oportunidad de mantener una breve conversación con ella y le preguntó qué le había parecido el partido y la atmósfera. "Me encantó. La energía es perfecta, la gente...", respondió Dua Lipa en un perfecto español.
El video fue difundido en las redes sociales y en cuestión de minutos se volvió viral. Esto hizo que todos sus fanáticos se pusieran eufóricos con lo que estaban viendo. Las imágenes terminaron cosechando miles de "likes" y diferentes comentarios opinando de este tema.
Dua Lipa, invitada a La Bombonera para ver el Superclásico y con camiseta especial
Después de brindar dos shows multitudinarios en el Más Monumental y posar con la camiseta de River, Dua Lipa fue invitada a presenciar el Superclásico en La Bombonera este domingo, algo que dejó a todos más que sorprendidos.
Si bien había varias versiones cruzadas, ya que algunos decían que no aceptaría, mientras que otros creían firmemente en la posibilidad de que la cantante decida pasar un día en familia y disfrutando del fútbol argentino.
Finalmente, minutos antes de que comenzara el cruce entre Boca y River, la reconocida artista se hizo presente en el estadio, captando la atención de todos. Su presencia fue inesperada, ya que se encuentra con una agenda cargada, sin embargo, la cantante decidió quedarse un día más en Argentina antes de viajar a Chile, donde seguirá su gira por Sudamérica con dos recitales más en el Estadio Nacional de Santiago.
El video de la artista llegando a La Boca no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Dios me estoy muriendo”, “Se ponen contentos porque va Dua Lipa!!!”, “De River como Messi”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.
Dua Lipa llegó luciendo una camiseta de Argentina junto a parte de su equipo y familia y se encuentra ocupando el palco número 5 del Estadio Alberto J. Armando, junto a un fuerte equipo de seguridad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario