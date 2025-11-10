Dua Lipa habló con un hincha de Boca tras el Superclásico: "Me encantó"

Dua Lipa, invitada a La Bombonera para ver el Superclásico y con camiseta especial

Después de brindar dos shows multitudinarios en el Más Monumental y posar con la camiseta de River, Dua Lipa fue invitada a presenciar el Superclásico en La Bombonera este domingo, algo que dejó a todos más que sorprendidos.

Si bien había varias versiones cruzadas, ya que algunos decían que no aceptaría, mientras que otros creían firmemente en la posibilidad de que la cantante decida pasar un día en familia y disfrutando del fútbol argentino.

Finalmente, minutos antes de que comenzara el cruce entre Boca y River, la reconocida artista se hizo presente en el estadio, captando la atención de todos. Su presencia fue inesperada, ya que se encuentra con una agenda cargada, sin embargo, la cantante decidió quedarse un día más en Argentina antes de viajar a Chile, donde seguirá su gira por Sudamérica con dos recitales más en el Estadio Nacional de Santiago.

El video de la artista llegando a La Boca no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Dios me estoy muriendo”, “Se ponen contentos porque va Dua Lipa!!!”, “De River como Messi”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Dua Lipa llegó luciendo una camiseta de Argentina junto a parte de su equipo y familia y se encuentra ocupando el palco número 5 del Estadio Alberto J. Armando, junto a un fuerte equipo de seguridad.