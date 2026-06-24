Duki cumple 30 años y Emilia Mernes le dedicó un tierno mensaje que sorprendió a todos

Este

se convirtió en un verdadero acontecimiento para el universo de la música urbana nacional al marcar un nuevo hito en la vida de

, quien celebró la llegada de sus

cobijado por un aluvión de demostraciones de afecto que desbordaron los canales digitales. Desde los primeros instantes de la fecha, la profunda efusividad manifestada por su masa de seguidores y las muestras de cariño de sus amistades más cercanas quedaron inmortalizadas en una seguidilla de posteos que el propio cantante se encargó de replicar y retribuir públicamente.