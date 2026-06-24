Duki cumple 30 años y Emilia Mernes le dedicó un tierno mensaje que sorprendió a todos
Durante su regreso al país, el artista celebró su cambio de década y tanto su novia como su familia lo festejaron de una tierna manera.
Este 24 de junio se convirtió en un verdadero acontecimiento para el universo de la música urbana nacional al marcar un nuevo hito en la vida de Duki, quien celebró la llegada de sus 30 años cobijado por un aluvión de demostraciones de afecto que desbordaron los canales digitales. Desde los primeros instantes de la fecha, la profunda efusividad manifestada por su masa de seguidores y las muestras de cariño de sus amistades más cercanas quedaron inmortalizadas en una seguidilla de posteos que el propio cantante se encargó de replicar y retribuir públicamente.
El inicio del cumpleaños del referente del trap estuvo completamente alejado de lo tradicional, dado que lo sorprendió en pleno vuelo mientras emprendía su viaje de retorno hacia la Argentina. A través de sus plataformas, el músico difundió una captura de pantalla donde se apreciaba el aviso cronológico de su terminal telefónica junto a un cálido texto destinado a su comunidad de fieles: “Acá en el avión, gracias por los saludos y el amor que me mandan, los amo, dale que 30 no son nada”, expresó el artista.
Este espontáneo gesto dejó en evidencia el estrecho canal de comunicación que sostiene con su público, incluso en circunstancias cotidianas y alejadas del magnetismo de los escenarios. Inmediatamente después de concretar su aterrizaje en suelo bonaerense, el cantante registró un fragmento audiovisual en compañía de sus progenitores durante el viaje de regreso a su hogar.
En medio de ese trayecto automovilístico, exhibió con notable orgullo dos cartas de Pokémon que recibió como regalo de cumpleaños, sumando una humorística dedicatoria familiar que rezaba un divertido “Jajajajaa los amo”. La inclusión de este detalle dejó de manifiesto la relevancia que el trapero le asigna a las pequeñas atenciones y a las complicidades del núcleo íntimo en momentos de gran significación personal.
Con el correr de las horas, precisamente cerca de la franja del mediodía, se produjo el arribo del saludo virtual más aguardado por las plataformas de espectáculos: el de su pareja, la cantante Emilia Mernes. Luego de una temporada signada por las especulaciones de la prensa en torno al estado sentimental de los jóvenes, la dedicatoria echó por tierra cualquier atisbo de crisis.
“Y te sigo eligiendo aunque pasen los años. Feliz cumple mi amor”, estampó la artista entrerriana al pie de una romántica postal que los mostraba juntos.
El impacto de la fecha conmemorativa se expandió a escala masiva por los ecosistemas digitales, donde colegas de la industria, amistades de la infancia y admiradores de diversas generaciones compartieron anécdotas, registros de partidos de básquet y postales de recitales populares. Uno de los mensajes más virales provino de su círculo íntimo, cargado de códigos compartidos.
“Bienvenido a los 30 bb, gracias por siempre brindarme una mano, nunca me voy a olvidar lo que hiciste por mi, ni de todas las misiones secundarias que metimos, feliz vida, tamos viejos”, le escribieron con humor. De igual manera, desde distintas latitudes geográficas se rescataron postales del pasado, como una foto tomada en una barriada porteña bajo la premisa “Cuando viniste al barrio.. inolvidable”.
Lejos de adoptar una postura distante, el homenajeado destinó gran parte de su tiempo a interactuar con las menciones de Instagram, replicando el material audiovisual de sus seguidores históricos. La esencia de esta celebración, que fundió lo personal con lo colectivo, quedó perfectamente sintetizada en un video difundido por sus clubes de fans, donde Duki emitió una sentida declaración de gratitud hacia su comunidad: “Gracias a ustedes mis diablos y diablas por regalarme este sueño hermoso, por más años juntos, los amo”, concluyó emocionado.
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