Atenta Antonela Roccuzzo: Camila Morrone viaja a Dallas para intentar conocer a Lionel Messi
A través de sus redes sociales oficiales, la actriz mostró su equipaje y contó que se prepara para un nuevo partido de la Scaloneta.
La reconocida intérprete de raíces argentino-estadounidenses, Camila Morrone, se sumó de lleno a la fiebre que despierta el conjunto nacional en territorio norteamericano. La joven artista armó sus valijas y emprendió viaje con destino a la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, sitio donde se llevará a cabo el tercer compromiso de la Selección Argentina en la actual competencia. El equipo nacional medirá fuerzas frente a su par de Jordania, en lo que constituirá el cierre definitivo de la etapa de zonas de la Copa del Mundo.
De acuerdo con distintos datos, la actriz de 29 años persigue un anhelo muy claro en esta travesía deportiva: conseguir una fotografía junto al astro del fútbol mundial, Lionel Messi. Este objetivo se desprende de las recientes apariciones públicas de la estrella de Hollywood en la televisión estadounidense, donde aprovechó su paso por un popular programa matutino para declararse abiertamente como la fanática número uno del capitán del plantel albiceleste.
En el transcurso de las últimas horas, la protagonista de ficciones utilizó los canales oficiales de su cuenta de Instagram para compartir la intimidad de los preparativos de su travesía. A través de una historia en la mencionada plataforma digital, la joven dejó ver en detalle cada una de las prendas y accesorios seleccionados cuidadosamente para colmar su valija y vestir los colores de la Selección en las tribunas del estadio de Dallas. La colección abarcó desde remeras oficiales del conjunto nacional y calzado deportivo acorde hasta un clásico gorro piluso con tonalidades albicelestes.
"Vamos a Dallas, chicos", redactó con visible entusiasmo la celebridad en sus publicaciones temporales de la red social.
Por último, la modelo y actriz no dudó en modelar ante la cámara para enseñarle a toda su comunidad de seguidores cómo le quedaba calzada su campera oficial provista por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para coronar el registro audiovisual y dotarlo de una fuerte impronta futbolera, Morrone musicalizó la secuencia sirviéndose de las estrofas del popular tema titulado "Pa' la Selección", la composición melódica ejecutada por la agrupación tropical La T y la M que se transformó en un himno emblemático durante el camino hacia la consagración de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
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