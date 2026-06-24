Atenta Antonela Roccuzzo: Camila Morrone viaja a Dallas para intentar conocer a Lionel Messi

"Vamos a Dallas, chicos", redactó con visible entusiasmo la celebridad en sus publicaciones temporales de la red social.

Por último, la modelo y actriz no dudó en modelar ante la cámara para enseñarle a toda su comunidad de seguidores cómo le quedaba calzada su campera oficial provista por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para coronar el registro audiovisual y dotarlo de una fuerte impronta futbolera, Morrone musicalizó la secuencia sirviéndose de las estrofas del popular tema titulado "Pa' la Selección", la composición melódica ejecutada por la agrupación tropical La T y la M que se transformó en un himno emblemático durante el camino hacia la consagración de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022.