El 24 de junio es el día más argentino: la fecha que une a Lionel Messi con Gardel, Riquelme, Sábato y más

1911 - Juan Manuel Fangio: Nace en la ciudad de Balcarce el histórico piloto y quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, una verdadera leyenda del automovilismo deportivo.

1911 - Ernesto Sabato: El mismo día y año que Fangio, nace en Rojas el gran escritor, físico y ensayista argentino, autor de obras maestras de nuestra literatura como "El túnel" y "Sobre héroes y tumbas".

1935 - Carlos Gardel: El querido "Zorzal Criollo" fallece trágicamente en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, pasando a la inmortalidad como el máximo y más grande exponente de la historia del tango.

1978 - Juan Román Riquelme: En pleno Mundial disputado en nuestro territorio, nace en San Fernando uno de los máximos ídolos del Club Atlético Boca Juniors.

1987 - Lionel Messi: Nace en la ciudad de Rosario el actual capitán de la Selección Nacional, múltiple ganador del Balón de Oro y flamante campeón del mundo.

1990 - El gol de Caniggia: En el Mundial de Italia, Claudio Paul Caniggia anota un histórico y agónico tanto frente a Brasil tras una jugada espectacular de Diego Armando Maradona.

1996 - Duki: Nace en Almagro, Buenos Aires, Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki, uno de los máximos referentes de la música urbana y el trap argentino a nivel mundial.

2000 - Rodrigo Bueno: El carismático ídolo cuartetero "El Potro" pierde trágicamente la vida en un accidente automovilístico ocurrido en la Autopista Buenos Aires - La Plata.