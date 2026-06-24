El 24 de junio es el día más argentino: la fecha que une a Lionel Messi con Gardel, Riquelme, Sábato y más
Descubrí por qué el 24 de junio es considerado una fecha mágica más allá del cumpleaños de Lionel Messi. Repasamos todo lo que pasó en el día más emblemático.
El calendario marca que el 24 de junio no es una jornada cualquiera para nuestro país, sino una verdadera colección de casualidades históricas. Esta fecha reúne nacimientos de ídolos populares, tragedias inolvidables y gritos de gol que quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva nacional. De Lionel Messi a Carlos Gardel. De Rodrigo a Duki.
El 24 de junio en Argentina más allá del cumpleaños de Lionel Messi
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1911 - Juan Manuel Fangio: Nace en la ciudad de Balcarce el histórico piloto y quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, una verdadera leyenda del automovilismo deportivo.
1911 - Ernesto Sabato: El mismo día y año que Fangio, nace en Rojas el gran escritor, físico y ensayista argentino, autor de obras maestras de nuestra literatura como "El túnel" y "Sobre héroes y tumbas".
1935 - Carlos Gardel: El querido "Zorzal Criollo" fallece trágicamente en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, pasando a la inmortalidad como el máximo y más grande exponente de la historia del tango.
1978 - Juan Román Riquelme: En pleno Mundial disputado en nuestro territorio, nace en San Fernando uno de los máximos ídolos del Club Atlético Boca Juniors.
1987 - Lionel Messi: Nace en la ciudad de Rosario el actual capitán de la Selección Nacional, múltiple ganador del Balón de Oro y flamante campeón del mundo.
1990 - El gol de Caniggia: En el Mundial de Italia, Claudio Paul Caniggia anota un histórico y agónico tanto frente a Brasil tras una jugada espectacular de Diego Armando Maradona.
1996 - Duki: Nace en Almagro, Buenos Aires, Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki, uno de los máximos referentes de la música urbana y el trap argentino a nivel mundial.
2000 - Rodrigo Bueno: El carismático ídolo cuartetero "El Potro" pierde trágicamente la vida en un accidente automovilístico ocurrido en la Autopista Buenos Aires - La Plata.
2006 - El golazo de Maxi Rodríguez: Por los octavos de final del Mundial de Alemania, la Selección derrota a México con una inolvidable volea de zurda que se clavó en el ángulo.
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