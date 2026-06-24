Filtraron un adelanto de Shakira interpretando "Dai Dai" en español
Luego de tanta espera, Telemundo reveló un adelanto de la canción mundialista, pero todavía no hay fecha oficial de estreno. Los detalles.
El fervor por la máxima cita del fútbol internacional sumó un capítulo de altísimo impacto artístico al darse a conocer los primeros fragmentos oficiales en español de "Dai Dai", la composición musical realizada por la estrella internacional Shakira que se perfila como el gran hit de la temporada.
Los adelantos de la obra salieron a la luz pública en el transcurso de la transmisión del encuentro deportivo que enfrentó a la Selección de Colombia contra su par de la República Democrática del Congo. A pesar de la enorme repercusión y el revuelo que se originó entre los fanáticos de todo el mundo, la pieza sonora todavía no se encuentra subida a las plataformas tradicionales de reproducción digital.
La develación de las estrofas se produjo de manera exclusiva a través de la pantalla de la señal internacional Telemundo Deportes, aprovechando la pausa del entretiempo del mencionado partido del combinado cafetero. El segmento televisivo estuvo bajo la conducción de la periodista Lindsay Casinelli y contó con una divertida participación de los exfutbolistas Dunga y Carlos Pavón, quienes no dudaron en ponerse a bailar frente a las cámaras al ritmo de lo que ya está catalogado oficialmente como la canción de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
Hasta el momento, la multipremiada cantante nacida en Barranquilla ha optado por mantener un estricto hermetismo y no develó el día exacto en que el tema musical desembarcará en los catálogos virtuales de música, aunque en el ambiente de la industria se especula de forma unánime con que el lanzamiento ocurrirá en el transcurso de las próximas jornadas. Lejos de llamarse al silencio, la compositora utilizó el ecosistema de sus redes sociales para expresar su felicidad por el presente deportivo y para rendir un particular homenaje a las principales estrellas del torneo a través de un fotocollage que incluyó las imágenes de astros como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jamal Musiala, Vinicius Junior y Harry Kane.
"Parece que Dai Dai les está dando suerte a estos máximos goleadores", redactó de forma pícara la vocalista en su perfil digital.
El triunfo de la escuadra conducida por el seleccionado colombiano sobre el conjunto africano en el marco de la etapa correspondiente a la fase de grupos de la zona K fue seguido muy de cerca por la intérprete. Shakira celebró con euforia los tres puntos obtenidos por el combinado de su país natal durante un breve intervalo de sus compromisos sobre el escenario en los Estados Unidos, nación donde se encuentra radicada temporalmente mientras lleva adelante los shows correspondientes a su actual gira musical por América del Norte.
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