Filtraron un adelanto de Shakira interpretando "Dai Dai" en español

Hasta el momento, la multipremiada cantante nacida en Barranquilla ha optado por mantener un estricto hermetismo y no develó el día exacto en que el tema musical desembarcará en los catálogos virtuales de música, aunque en el ambiente de la industria se especula de forma unánime con que el lanzamiento ocurrirá en el transcurso de las próximas jornadas. Lejos de llamarse al silencio, la compositora utilizó el ecosistema de sus redes sociales para expresar su felicidad por el presente deportivo y para rendir un particular homenaje a las principales estrellas del torneo a través de un fotocollage que incluyó las imágenes de astros como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jamal Musiala, Vinicius Junior y Harry Kane.