Apagón masivo en la Zona Sur del Gran Buenos Aires: cuáles son las zonas más afectadas
Una de las zonas más afectadas es la de Avellaneda. También se reportan interrupciones del servicio en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Un apagón dejó sin luz sin a miles de usuarios en la zona sur del Conurbano bonaerense este miércoles, mientras regía una alerta amarilla por frío extremo en todo el AMBA emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según el reporte del ENRE, el corte de suministro se produjo a las 6.55 y coincidió con el momento en que muchas familias se preparaban para salir rumbo a los colegios y sus lugares de trabajo.
Pasada las 8.20, se registraba más de 14.350 clientes sin luz en la zona Sur del conurbano bonaerense. Los focos más importantes tuvieron lugar en Avellaneda, Dock Sud, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Florencio Varela y Lanus.
De acuerdo a lo publicado en el monitor de estado de servicio del ENRE, la interrupción se da en la red de media tensión y se proyectaba lograr la normalización hacia las 10.30 de la mañana. Sin embargo, a las 8 se extendió el horario de normalización a las 12.30.
Debido al apagón, gran parte de los semáforos dejaron de funcionar, lo que genera complicaciones y demoras en el tránsito de distintas ciudades.
En redes sociales, distintos usuarios reportaron no tener suministro eléctrico. Los reportes fueron acompañados con fotos y videos, registrados en las zonas afectadas.
El apagón coincidió con una de las mañanas más frías del año, en la que el SMN había pronosticado una mínima de 2 grados y una máxima de apenas 12. A las 7, el termómetro marcaba 6.5° y la sensación térmica era de 5.6°.
Cómo saber el estado del servicio eléctrico de Edenor y Edesur
Los clientes de las distribuidoras Edesur y Edenor del AMBA pueden averiguar el estado del servicio eléctrico en sus barrios mediante un mapa interactivo que dispone el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) en su página web. Allí se puede consultar:
- Cantidad de usuarios con y sin servicio;
- Cortes preventivos,
- Cortes programados por mantenimiento y obras,
- Interrupciones en el servicio de media tensión; o
- Interrupciones en el servicio de baja tensión.
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