Apagón masivo en la Zona Sur del Gran Buenos Aires: cuáles son las zonas más afectadas

De acuerdo a lo publicado en el monitor de estado de servicio del ENRE, la interrupción se da en la red de media tensión y se proyectaba lograr la normalización hacia las 10.30 de la mañana. Sin embargo, a las 8 se extendió el horario de normalización a las 12.30.

Debido al apagón, gran parte de los semáforos dejaron de funcionar, lo que genera complicaciones y demoras en el tránsito de distintas ciudades.

En redes sociales, distintos usuarios reportaron no tener suministro eléctrico. Los reportes fueron acompañados con fotos y videos, registrados en las zonas afectadas.

El apagón coincidió con una de las mañanas más frías del año, en la que el SMN había pronosticado una mínima de 2 grados y una máxima de apenas 12. A las 7, el termómetro marcaba 6.5° y la sensación térmica era de 5.6°.

Cómo saber el estado del servicio eléctrico de Edenor y Edesur

Los clientes de las distribuidoras Edesur y Edenor del AMBA pueden averiguar el estado del servicio eléctrico en sus barrios mediante un mapa interactivo que dispone el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) en su página web. Allí se puede consultar: